Что нас ждет в 2017-м
«СЭ» представляет анонс главных спортивных событий-2017.
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ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ
Москва/Санкт-Петербург/Сочи/Казань, 17 июня — 2 июля.
Крупные футбольные турниры наша страна принимала
Теперь все по-взрослому: кубок чемпионов всех континентов, предваряющий «настоящий» ЧМ, и проиграть на них тоже можно «по-взрослому». Признаемся себе без лукавства: если для российской команды камнем преткновения и этим летом, и следующим вновь станут послематчевые 11-метровые — ее выступление будет считаться успешным. А на Кубке конфедераций задача сборной России — сыграть во всех четырех городах. Москва, Казань и Питер примут ее групповые матчи, а в Сочи наши доберутся, если займут 2-е место в своем квартете.
ХОККЕЙ. 100-ЛЕТИЕ НХЛ
Канада/США.
Официально заокеанская лига справит внушительный юбилей в самом конце года, но нет сомнений, что чествование растянется на весь 2017-й, и любой
ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Париж (Франция), Кельн (Германия), 6 — 22 мая.
Он
В России вообще бытует мнение, что именно чемпион мира — сильнейшая команда планеты, а все остальные титулы — от лукавого. Зерно истины в этом, кстати, есть: сильнейший — тот, кто побеждает постоянно, а не раз в четыре года. Другое дело, что мы давно уже не побеждаем — и не так, и не этак. Пора ломать эту тенденцию.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Хельсинки (Финляндия), 29 марта — 2 апреля.
Красивейший из зимних видов спорта решительно возвращает себе статус самого популярного среди неигровых, оттесняя набивший оскомину и надсадивший всем уши биатлон. Можно не сомневаться, Россия будет следить во все глаза не только за мировым чемпионатом, но и за европейским, который пройдет в конце января в чешской Остраве. Наши пары, танцоры и особенно прекрасные женщины в лице Евгении Медведевой имеют шикарные виды на золото, а их программы буквально завораживают и покоряют публику. Будет нелепо, если вы это прозеваете.
ШАХМАТЫ. ЭТАП ГРАН-ПРИ
Москва, 11 — 22 мая.
Сергей Карякин обеспечил себе место в турнире претендентов-2018, за остальные же семь вакансий пойдет драка в течение грядущего года. Две путевки достанутся лауреатам
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Лондон (Великобритания), 4 — 13 августа.
Последний чемпионат Болта — и этого достаточно, чтоб обратить внимание на лондонские ристалища, даже если сборную России к ним не допустят. Впрочем, есть надежда, что разум восторжествует, и как минимум невиновные российские спортсмены на острове посоревнуются. А их, между прочим, гораздо больше, чем проштрафившихся и тянущих всю команду, всю нашу легкую атлетику вниз. Претендентов на успех у нас, правда, немного, но в данном случае «главное — не победа, а участие» — не просто принцип, а дело принципа.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
Павел Кулижников и Денис Юсков широкими шагами ворвались в скороходную элиту, и предстоящие старты — чемпионат на отдельных дистанциях в корейском Канныне (с 9 по 12 февраля) и чемпионат по спринтерскому многоборью в Калгари (25−26-го) могут и должны стать очередными этапами их триумфального шествия.
Кулижников прошлой зимой за то время, пока на него падали подозрения в употреблении мельдония, многого натерпелся от конкурентов, которые натурально распоясались и позволяли себе вызывающие поступки — теперь им нужно дать хорошего, в спортивном смысле, леща. Ну и не забываем, что победы на чемпионатах мира — это плацдарм для штурма олимпийских высот. Куда Россию пока еще допускают — и допустят, вот увидите. Не дураки же.
Бонус-трек: ФУТБОЛ. ФИНАЛ ЛИГИ ЕВРОПЫ И СУПЕРКУБОК УЕФА
Стокгольм, 24 мая, Скопье, 8 августа.
В Новый год принято загадывать желания, вот мы и загадаем, что «Зенит», «Ростов» и «Краснодар», вместе или поодиночке, порадуют нас этой весной. Потому что без мечты жить на свете — и смотреть футбол — скучно.
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