Что нас ждет в 2017-м

ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ

Москва/Санкт-Петербург/Сочи/Казань, 17 июня — 2 июля.

Крупные футбольные турниры наша страна принимала всего-то дважды — тридцать лет тому назад. В 1984-м в городах СССР состоялся чемпионат Европы среди юниоров (в финале советская сборная по пенальти уступила венграм), а год спустя — молодежный чемпионат мира, где наши проиграли в серии и полуфинал испанцам, и матч за 3-е место нигерийцам.

Теперь все по-взрослому: кубок чемпионов всех континентов, предваряющий «настоящий» ЧМ, и проиграть на них тоже можно «по-взрослому». Признаемся себе без лукавства: если для российской команды камнем преткновения и этим летом, и следующим вновь станут послематчевые 11-метровые — ее выступление будет считаться успешным. А на Кубке конфедераций задача сборной России — сыграть во всех четырех городах. Москва, Казань и Питер примут ее групповые матчи, а в Сочи наши доберутся, если займут 2-е место в своем квартете.

ХОККЕЙ. 100-ЛЕТИЕ НХЛ

Канада/США.

Официально заокеанская лига справит внушительный юбилей в самом конце года, но нет сомнений, что чествование растянется на весь 2017-й, и любой мало-мальски значимый эпизод будет подаваться под столетним соусом. Хорошо бы в столь знаменательный сезон разобрать по русским рукам главные энхаэловские призы, все эти Харты, Арты, Смайты, а Александру Овечкину — покончить с кубковой незадачливостью и завоевать наконец неприступный трофей. Пусть этот год будет полностью нашим.

ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

Париж (Франция), Кельн (Германия), 6 — 22 мая.

Он давным-давно всех утомил, но каждую весну снова и снова приковывает к себе внимание. Вот и в предстоящем мае, хочешь — не хочешь, а начнется традиционная хоккейная лихорадка. Все-таки это последний чемпионат перед Олимпиадой, и пускай пробой сил его можно считать очень условно, на основании итогов будет сделано много далеко идущих выводов.

В России вообще бытует мнение, что именно чемпион мира — сильнейшая команда планеты, а все остальные титулы — от лукавого. Зерно истины в этом, кстати, есть: сильнейший — тот, кто побеждает постоянно, а не раз в четыре года. Другое дело, что мы давно уже не побеждаем — и не так, и не этак. Пора ломать эту тенденцию.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

Хельсинки (Финляндия), 29 марта — 2 апреля.

Красивейший из зимних видов спорта решительно возвращает себе статус самого популярного среди неигровых, оттесняя набивший оскомину и надсадивший всем уши биатлон. Можно не сомневаться, Россия будет следить во все глаза не только за мировым чемпионатом, но и за европейским, который пройдет в конце января в чешской Остраве. Наши пары, танцоры и особенно прекрасные женщины в лице Евгении Медведевой имеют шикарные виды на золото, а их программы буквально завораживают и покоряют публику. Будет нелепо, если вы это прозеваете.

ШАХМАТЫ. ЭТАП ГРАН-ПРИ

Москва, 11 — 22 мая.

Сергей Карякин обеспечил себе место в турнире претендентов-2018, за остальные же семь вакансий пойдет драка в течение грядущего года. Две путевки достанутся лауреатам Гран-при, один из этапов которого, второй по счету из четырех, с участием сильнейших гроссмейстеров планеты, состоится в российской столице. Другое важнейшее соревнование — Кубок мира, откуда в претендентский цикл также попадут двое, состоится в сентябре в Батуми и Тбилиси.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА

Лондон (Великобритания), 4 — 13 августа.

Последний чемпионат Болта — и этого достаточно, чтоб обратить внимание на лондонские ристалища, даже если сборную России к ним не допустят. Впрочем, есть надежда, что разум восторжествует, и как минимум невиновные российские спортсмены на острове посоревнуются. А их, между прочим, гораздо больше, чем проштрафившихся и тянущих всю команду, всю нашу легкую атлетику вниз. Претендентов на успех у нас, правда, немного, но в данном случае «главное — не победа, а участие» — не просто принцип, а дело принципа.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТЫ МИРА

Павел Кулижников и Денис Юсков широкими шагами ворвались в скороходную элиту, и предстоящие старты — чемпионат на отдельных дистанциях в корейском Канныне (с 9 по 12 февраля) и чемпионат по спринтерскому многоборью в Калгари (25−26-го) могут и должны стать очередными этапами их триумфального шествия.

Кулижников прошлой зимой за то время, пока на него падали подозрения в употреблении мельдония, многого натерпелся от конкурентов, которые натурально распоясались и позволяли себе вызывающие поступки — теперь им нужно дать хорошего, в спортивном смысле, леща. Ну и не забываем, что победы на чемпионатах мира — это плацдарм для штурма олимпийских высот. Куда Россию пока еще допускают — и допустят, вот увидите. Не дураки же.

Бонус-трек: ФУТБОЛ. ФИНАЛ ЛИГИ ЕВРОПЫ И СУПЕРКУБОК УЕФА

Стокгольм, 24 мая, Скопье, 8 августа.

В Новый год принято загадывать желания, вот мы и загадаем, что «Зенит», «Ростов» и «Краснодар», вместе или поодиночке, порадуют нас этой весной. Потому что без мечты жить на свете — и смотреть футбол — скучно.