УЕФА разрешил «Шахтёру» сыграть с «Сельтой» в Лиге Европы в Харькове

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Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций, сообщает «Чемпион-Украина».



Харьков принимал инспекции УЕФА по поводу возможности проводить матчи еврокубков в городе. Последние два года «горняки» матчи еврокубков проводили во Львове. Ранее в СМИ сообщалось, что «Шахтёр» в 2017 году планирует переехать из Львова в Харьков.



Матч «Шахтёр» — «Сельта» запланирован на 23 февраля. Первая игра пройдёт в Испании 16 февраля.