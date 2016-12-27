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27 декабря 2016, 9:57 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

УЕФА разрешил «Шахтёру» сыграть с «Сельтой» в Лиге Европы в Харькове

Донецкий «Шахтёр» домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» проведёт в Харькове.

Донецкий Шахтёр домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с <span class=error>Сельтой</span> проведёт в Харькове. Увеличить
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Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций, сообщает «Чемпион-Украина».

Харьков принимал инспекции УЕФА по поводу возможности проводить матчи еврокубков в городе. Последние два года «горняки» матчи еврокубков проводили во Львове. Ранее в СМИ сообщалось, что «Шахтёр» в 2017 году планирует переехать из Львова в Харьков.

Матч «Шахтёр» — «Сельта» запланирован на 23 февраля. Первая игра пройдёт в Испании 16 февраля.

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