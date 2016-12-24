Три игрока «Боруссии» (Дортмунд) попали в команду открытий ЛЧ по итогам 2016 года

Кроме них в команду попали: голкипер — Альфонс Ареола («Пари Сен-Жермен»), защитники Серхи Роберто, Самюэль Юмтити (оба — «Барселона»), Виктор Линделеф («Бенфика»), полузащитники Тома Лемар («Монако»), Йозуа Киммих, Ренату Саншеш (оба — «Бавария») и форвард Андре Силва («Порту»).

Тренером команды выбран Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский «Реал».