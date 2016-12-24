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24 декабря 2016, 16:17 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Три игрока «Боруссии» (Дортмунд) попали в команду открытий ЛЧ по итогам 2016 года

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Три футболиста дортмундской «Боруссии» — Рафаэл Геррейру, Усман Дембеле и Кристиан Пулишич — включены в команду открытий Лиги чемпионов по итогам 2016 года по версии УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

Кроме них в команду попали: голкипер — Альфонс Ареола («Пари Сен-Жермен»), защитники Серхи Роберто, Самюэль Юмтити (оба — «Барселона»), Виктор Линделеф («Бенфика»), полузащитники Тома Лемар («Монако»), Йозуа Киммих, Ренату Саншеш (оба — «Бавария») и форвард Андре Силва («Порту»).

Тренером команды выбран Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский «Реал».

Боруссия Д
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Новости Еврокубков

Четыре игрока дортмундской «Боруссии» попали в символическую сборную открытий УЕФА

УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий. Она была сформирована по итогам выступления команд в групповом турнире Лиги чемпионов. Тренером этой символической команды выбран наставник «Реала» Зинедин Зидан.
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