Три игрока «Боруссии» (Дортмунд) попали в команду открытий ЛЧ по итогам 2016 года
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт. Три футболиста дортмундской «Боруссии» — Рафаэл Геррейру, Усман Дембеле и Кристиан Пулишич — включены в команду открытий Лиги чемпионов по итогам 2016 года по версии УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.
Кроме них в команду попали: голкипер — Альфонс Ареола («Пари Сен-Жермен»), защитники Серхи Роберто, Самюэль Юмтити (оба — «Барселона»), Виктор Линделеф («Бенфика»), полузащитники Тома Лемар («Монако»), Йозуа Киммих, Ренату Саншеш (оба — «Бавария») и форвард Андре Силва («Порту»).
Тренером команды выбран Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский «Реал».
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