Турция вслед за Германией официально подала заявку на проведение ЧЕ-2024

Делегация TFF во главе с президентом организации Йылдырымом Демирёреном посетила штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где представила заявочную книгу. Демирёрен передал документы генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

«Мы рады представить заявку Турции на проведение Евро-2024 генсеку УЕФА. Я рад сообщить, что наша федерация подготовила свою лучшую заявку, которая получила беспрецедентную государственную поддержку. Все гарантии предоставляются без каких-либо оговорок, включая некоторые дополнительные гарантии, которые обеспечат финансовый успех турнира, от чего выиграют все ассоциации-члены УЕФА», — сказал Демирёрен.