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13:27 (мск), источник: Р-Спорт

Турция вслед за Германией официально подала заявку на проведение ЧЕ-2024

Футбольная федерация Турции (TFF) официально подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Делегация TFF во главе с президентом организации Йылдырымом Демирёреном посетила штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где представила заявочную книгу. Демирёрен передал документы генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

«Мы рады представить заявку Турции на проведение Евро-2024 генсеку УЕФА. Я рад сообщить, что наша федерация подготовила свою лучшую заявку, которая получила беспрецедентную государственную поддержку. Все гарантии предоставляются без каких-либо оговорок, включая некоторые дополнительные гарантии, которые обеспечат финансовый успех турнира, от чего выиграют все ассоциации-члены УЕФА», — сказал Демирёрен.

Ранее свою заявку на проведение турнира подал Немецкий футбольный союз (DFB). Организатор Евро-2024 будет выбран на заседании исполкома УЕФА 27 сентября в Ньоне.

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