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12:46 (мск), источник: Sports.kz

Если бы молодость знала…

После проведенных в конце марта на «Астана Арене» двух очередных поединков отборочного соревнования молодежного чемпионата Европы сборная Казахстана этого возраста продолжает сохранять шансы на участие в его финальном турнире. Правда, — чисто теоретические. И все же… Сложно вспомнить, когда в последний раз за три игры до финиша квалификации наша молодежка оставалась, что называется, при делах.

Поединки с молодежными сборными Франции и Люксембурга получились, конечно, для наших ребят диаметрально противоположными — во всех смыслах. Ну, так чему здесь удивляться? Молодые французы — будущие звезды мирового и континентального футбола, из люксембуржцев же вряд ли кто в ближайшее время может рассчитывать на выход на подобный уровень. И все же в молодежном возрасте разница в классе обычно бывает не столь заметна, как в пору, когда талант игроков раскроется в полном объеме. Хотя… 0:3 и 3:0.

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Почувствуйте, как говорится, отличия. На матч с Францией казахстанская молодежка вышла с твердым намерением дать настоящее сражение фавориту. И, в какой-то мере, добиться этого нашей дружине удалось. Если не смотреть на итоговый результат, конечно… Первый тайм хозяевам поля так и вовсе удалось завершить при нулях на табло. Справедливости ради, и гости особо на столичной синтетике в стартовой сорокапятиминутке не усердствовали. Однако вскоре после возобновления игры французы в какой-то момент прибавили — и в течение семи минут в ворота Тимурбека Закирова влетело три мяча. Игра, по сути, была сделана за весьма короткий отрезок времени. Конечно, даже после этого молодые казахстанцы сдаваться вовсе не собирались — те, кто готов в любой удобный момент выкинуть белый флаг, в команде Талгата Байсуфинова не задержатся. Но класс соперника, безусловно, давал себя знать. И серьезно.

С Люксембургом все было иначе. С первых минут хозяева поля искали счастья у чужих ворот — и периодически успешно его там находили. Не могли справиться гости с утюжившим левую бровку Яном Вороговским, очень хорошо выглядели и другие игроки группы атаки молодежной сборной нашей страны. Крупный счет в нашу пользу казался после финального свистка даже не слишком справедливым: наверное, еще гол-другой казахстанцы по такой игре организовать обязаны были… Но, как бы то ни было, местная дружина записала в этот день в свой актив первую в продолжающемся отборочном соревновании молодежного первенства континента крупную победу — хотя и играла без некоторых вызванных в национальную сборную исполнителей, которые могли бы, думается, однозначно усилить молодежку.

Что дальше? Впереди нас на 1 очко идет Словения, и казахстанцам предстоит провести два поединка с этим соперником — на своем и на чужом поле. Кроме того, будет еще матч с молодежной дружиной Черногории — на ее территории. И оступаться теперь нашим ребятам никак нельзя — у словенцев на один проведенный матч меньше. Правда, это игра с Францией, но — в последнем туре. Когда наследникам Зинедина Зидана уже вообще ничего в плане турнирных задач не будет нужно… Молодежной сборной Казахстана необходимо в оставшихся трех поединках отборочного турнира брать максимум — 9 очков из 9 возможных. И даже в том случае, если нашим ребятам удастся это сделать, никто не сможет гарантировать им выход в финальный этап чемпионата Старого Света.

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Дело в том, что туда отправятся четыре лучших вторых сборных из девяти квалификационных групп, — а на данный момент у расположившихся на этой позиции в таблице в нашей компании словенцев набранных турнирных баллов меньше, чем у всех других. Так что здесь — и сам не плошай, и на Бога надейся. Без помощи извне, сиречь, — без срывов конкурентов из параллельных отборочных групп, на выход в решающую стадию соревнований рассчитывать не приходится… Но будем верить в наших ребят — и надеяться на удачу. Конечно, не будь домашних ничьих с болгарами и черногорцами, наши перспективы на данный момент выглядели бы куда привлекательнее… Но это уже из серии — если бы молодость знала, если бы старость могла. Пока есть хоть какие-то шансы, необходимо делать все возможное, чтобы их реализовать. Вот и все.

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