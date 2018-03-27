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18:16 (мск), источник: Prosports.kz

Молодежная сборная Казахстана разгромила сверстников из Люксембурга

Шоу Яна Вороговского.

Источник: Prosports.kz

После поражения от молодежной сборной Франции, Казахстану удалось реабилитироваться в матче против Люксембурга, передает prosports.kz.

Также как и в матче против французов на стадионе «Астана-Арена» царила хорошая атмосфера: вход на игру был свободным, поэтому на игре присутствовало приличное количество людей. Примерно пять тысяч, что для матча молодежных сборных совсем неплохо.

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Подопечные Талгата Байсуфинова резво начали матч и получили свое вознаграждение уже на 10-й минуте. Ян Вороговский отличился с передачи Александра Соколенко. Связка молодых игроков «Кайрата» себя оправдала.

Не успели игроки нарадоваться первому голу, так сразу на кураже забили второй. Ян Вороговский оформил дубль ударом с близкого расстояния — 2:0.

Молодежная сборная Казахстана продолжала доминировать мячом, однако в первом тайме больше забитых мячей мы не увидели.

Вторая половина встречи началась под диктовку хозяев. Стоит отметить отдачу игроков: несмотря на комфортное преимущество, послаблении в рядах нашей молодежи не замечалось.

Момент решивший все вопросы о победы Казахстана произошел на 71-й минуте. После навеса с левого фланга, защитник гостей Саркас нарушил правила на Максиме Федине в штрафной. Саркаса удалили с поля, а подопечные Байсуфинова получили право на пенальти.

Несмотря на то, что Вороговский имел шанс оформить хет-трик, исполнять стандарт отправился штатный пенальтист Федин. Он его успешно реализовал — 3:0.

Легкая и уверенная победа нашей молодежки. Именно то, что было нужно после разгромного поражения от сверстников из Франции.

Лучше всего в матче себя зарекомендовал Ян Вороговский — игрок «Кайрата» активнее всех перемещался по полю и отметился дублем. Может пора его во взрослую команду, а господин Стоилов?

Казахстан U-21 — Люксембург U-21 3:0 (2:0).

Голы: Вороговский 10 (1:0), Вороговский 13 (2:0), Федин 73 (3:0).

Казахстан U-21: Закиров, Мажитов, Абикен, Джуматов, Федин, Соколенко, Калмуратов, Шамши, Турсынбай, Антипов, Вороговский;.

Люксембург U-21: Рулез, Эверт, Да Граса Диас, Бранденбургер, Тинелли, Муратович Э., Муратович Б., Коуту Пинту, Дурьятти, Шаус, Сакра.

27 марта. Астана. «Астана-Арена».

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