Сборную Испании обвиняют в употреблении допинга и подкупе судьи
Стали известны шокирующие подробности скандального матча 1983 года между сборными Испании и Мальты.
Стали известны шокирующие подробности скандального матча 1983 года между сборными Испании и Мальты.
Для попадания на Чемпионат Европы-1984 испанцам в последнем туре нужно было разгромить мальтийцев с разницей в 11 мячей, чтобы сравняться по дополнительным показателям с голландцами. При таком раскладе за счет большего количества забитых голов они выходили на первое место в своей отборочной группе. Знатоки футбольной истории знают, что чудо произошло — «красная фурия» победила 12:1 и вышла на евро, в котором, к слову, дошла до финала. Но при каких обстоятельствах Испания громила бедную Мальту, стало известно спустя 35 лет.
В эфире программы Fiebre Maldini
Что касается самой игры, то, по мнению Сильвио Демануэле, испанские футболисты выглядели странно. Вот его слова: «У игроков сборной Испании изо рта шла пена,
Вдруг начал вспоминать прошлое и тренер мальтийской сборной на тот момент Виктор Скерри, поведавший публике такую историю: «Неожиданно в нашу раздевалку вошел невысокий молодой человек с подносом в руках. Поднос был забит лимонной нарезкой. Поскольку нам больше ничего не предложили, мы согласились принять и этот скромный презент со стороны хозяев. Но потом мы об этом пожалели. Все игроки, попробовавшие лимон, стали неважно себя чувствовать. Мы убеждены, что в лимон добавили
Судейство в скандальном матче тоже было далеко от идеала, вспоминает Эммануэль Фабри: «Арбитр судил очень плохо. Я в жизни не видел, чтобы судьи так часто ошибались. В тот злосчастный вечер арбитр, как мог, помогал испанцам». Обслуживал ту встречу турок Эркан Гексель.
В 2008 году в интервью газете Marca Гексель не без гордости заявил: «В тот вечер я сделал очень многое для развития
За 12 минут до конца хозяевам не хватало для прохода двух точных ударов. И тут на помощь пришел Эркан Гексель, удаливший с поля за две желтые карточки Майкла Дегиоргио. Получив вдобавок численное преимущество, команда Мигеля Муньоса Мозуна
Это покажется странным, но судейством тогда были возмущены лишь несчастные мальтийцы. Голландцы, пролетевшие в результате мимо чемпионата Европы, никак не отреагировали. Более того, президент федерации футбола Нидерландов заявил в прессе, что судья хорошо отработал матч. И говорил он об этом на полном серьезе. Оценка делегата матча главному арбитру также соответствовала общим впечатлениям — Гексель получил 3,5 балла из 4 возможных.
Как бы то ни было, 21 декабря 1983 года — важнейшая дата в истории европейского футбола. В тот странный вечер на Евро-84 вышел будущий финалист турнира, лишь в решающей встрече уступивший прекрасной сборной Франции, ведомой Мишелем Платини. К сожалению для испанцев, финальный матч обслуживала чешская бригада арбитров, а Эркан Гексель смотрел футбол по телевизору.