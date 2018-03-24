Сборную Испании обвиняют в употреблении допинга и подкупе судьи

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Тина Канделаки намекнула на свою беременность
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Мадагаскар0
Косово1
Футбол. Сборные
21:00
Того2
Кот-д`Ивуар2
Футбол. Сборные
21:00
Израиль1
Румыния2
Футбол. Сборные
20:00
Швеция1
Чили2
Футбол. Сборные
19:00
Катар2
Сирия2
Футбол. Сборные
18:00
Канада1
Новая Зеландия0
Футбол. Сборные
18:00
Грузия4
Литва0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань0
Балтика1
Футбол. Сборные
17:00
Северная Ирландия2
Южная Корея1
Футбол. Сборные
17:00
Ботсвана1
Лесото0
Футбол. Сборные
17:00
Армения0
Эстония0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь0
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К1
Шинник2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец1
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Крылья Советов0
Оренбург0
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Ротор-Волгоград1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч-Энергия1
Спартак-21
Все события
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты
СКА сыграет с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ
Как Елена Перминова выглядит в купальнике
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
21:42 (мск), источник: Советский спорт

Сборную Испании обвиняют в употреблении допинга и подкупе судьи

Стали известны шокирующие подробности скандального матча 1983 года между сборными Испании и Мальты.

Для попадания на Чемпионат Европы-1984 испанцам в последнем туре нужно было разгромить мальтийцев с разницей в 11 мячей, чтобы сравняться по дополнительным показателям с голландцами. При таком раскладе за счет большего количества забитых голов они выходили на первое место в своей отборочной группе. Знатоки футбольной истории знают, что чудо произошло — «красная фурия» победила 12:1 и вышла на евро, в котором, к слову, дошла до финала. Но при каких обстоятельствах Испания громила бедную Мальту, стало известно спустя 35 лет.

В эфире программы Fiebre Maldini экс-игроки мальтийской сборной, Эммануэль Фабри и Сильвио Демануэле, рассказали о том, какие странные вещи происходили до и во время триумфального для Испании матча. По их словам, в гостинице, в которой они проживали, не было электричества, а рядом с ней всю ночь шумели какие-то непонятные люди и словно специально мешали посетителям отеля спать. Ситуация была настолько абсурдной, что наутро мальтийцам негде было позавтракать, потому как во всем здании не было ресторана.

Читайте также
УЕФА дисквалифицировал шестерых игроков молодежной сборной Мальты за договорные матчи

Что касается самой игры, то, по мнению Сильвио Демануэле, испанские футболисты выглядели странно. Вот его слова: «У игроков сборной Испании изо рта шла пена, какая-то кислотная жидкость. Они пили воду и не могли остановиться. У меня брат два года занимался бодибилдингом, поэтому я знаю, что происходит, когда люди принимают стероиды», — заявил он.

Вдруг начал вспоминать прошлое и тренер мальтийской сборной на тот момент Виктор Скерри, поведавший публике такую историю: «Неожиданно в нашу раздевалку вошел невысокий молодой человек с подносом в руках. Поднос был забит лимонной нарезкой. Поскольку нам больше ничего не предложили, мы согласились принять и этот скромный презент со стороны хозяев. Но потом мы об этом пожалели. Все игроки, попробовавшие лимон, стали неважно себя чувствовать. Мы убеждены, что в лимон добавили каких-то лекарств, но у нас нет доказательств». Подтвердил слова своего тренера Демануэле, сказавший, что после того, как он проглотил кусочек лимона, он почувствовал себя опьяневшим.

Судейство в скандальном матче тоже было далеко от идеала, вспоминает Эммануэль Фабри: «Арбитр судил очень плохо. Я в жизни не видел, чтобы судьи так часто ошибались. В тот злосчастный вечер арбитр, как мог, помогал испанцам». Обслуживал ту встречу турок Эркан Гексель.

В 2008 году в интервью газете Marca Гексель не без гордости заявил: «В тот вечер я сделал очень многое для развития испано-турецких отношений». На этом он не остановился. Гексель вспомнил, как после матча его пригласили на ужин в Турецкое Консульство в Мадриде, как консул отблагодарил его за проделанную работу и торжественно произнес: «За один матч вы сделали больше для испано-турецких отношений, чем я за пять лет!».

Долгое время по ходу матча испанцам не удавалось даже приблизиться к заветной разнице в 11 мячей — первый тайм завершился со счетом 3:1. Однако сразу после перерыва — когда стала сказываться усталость в действиях мальтийцев — градом посыпались голы.

За 12 минут до конца хозяевам не хватало для прохода двух точных ударов. И тут на помощь пришел Эркан Гексель, удаливший с поля за две желтые карточки Майкла Дегиоргио. Получив вдобавок численное преимущество, команда Мигеля Муньоса Мозуна все-таки выполнила поставленную перед ней задачу — гол Хуана Антонио Сеньора на 88-й минуте стал логическим завершением футбольного спектакля.

Это покажется странным, но судейством тогда были возмущены лишь несчастные мальтийцы. Голландцы, пролетевшие в результате мимо чемпионата Европы, никак не отреагировали. Более того, президент федерации футбола Нидерландов заявил в прессе, что судья хорошо отработал матч. И говорил он об этом на полном серьезе. Оценка делегата матча главному арбитру также соответствовала общим впечатлениям — Гексель получил 3,5 балла из 4 возможных.

Экс-капитан сборной Испании и известный тренер Хосе Антонио Камачо, участвовавший в той встрече, в ответ на обвинения мальтийцев назвал всю эту историю выдумкой и бредом сумасшедшего. А футбольная федерация Испании выступила с заявлением, в котором пригрозила, что подаст в суд на того, кто опорочит доброе имя испанского футбола.

Как бы то ни было, 21 декабря 1983 года — важнейшая дата в истории европейского футбола. В тот странный вечер на Евро-84 вышел будущий финалист турнира, лишь в решающей встрече уступивший прекрасной сборной Франции, ведомой Мишелем Платини. К сожалению для испанцев, финальный матч обслуживала чешская бригада арбитров, а Эркан Гексель смотрел футбол по телевизору.

Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мальта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2016. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты
СКА сыграет с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ
Кому нужны эти хорошие места женской сборной России по биатлону?
Два последних чемпиона мира по футболу сыграли вничью
«Бразильцы показали нам мастер-класс». Сборная России не унывает
Мякяряйнен: Россия является важным местом для биатлона
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь