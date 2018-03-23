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20:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мясорубка в Скопье. Бакаев спасает молодежку

Молодежная сборная России вырвала победу в отборочном матче Евро-2019 на последних секундах.

Источник: Спорт-Экспресс

МАКЕДОНИЯ U21 — РОССИЯ U21 — 3:4 (1:2)

Голы: Обляков, 25 (0:1). Мелкадзе, 37 (0:2). Аманович, 41 — с пенальти (1:2). Петковски, 64 (2:2). Мелкадзе, 69 (2:3). Аманович, 86 (3:3). Бакаев, 90+4 (3:4).

Нереализованный пенальти: Аманович (Македония U21), 86 (вратарь).

Македония U21: Янков, Попзлатанов, Садики, Аманович, Аломерович, Стояновски, Здравковски, Джорджев, Исени (Йевтоски, 89), Бабунски, Петковски (Абаз, 70).

Россия U21: Обухов, Рассказов, Чернов, Довбня, Лысов (Шанбиев, 76), Зуев (Гулиев, 74), Обляков, Ланин, Жигулев, Макаров (Бакаев, 63), Мелкадзе.

Предупреждения: Здравковски, 34. Обухов, 40. Бакаев, 67. Джорджев, 67. Мелкадзе, 71. Садики, 76. Аманович, 82.

Удаление: Аманович (Македония U21), 90.

Судья: Фесник (Румыния).
23 марта. Скопье. Стадион Training Centre Petar Milosevski.

А ГДЕ ЧАЛОВ И СКОПИНЦЕВ?

Команда Евгения Бушманова борется за путевку на Евро-2019 (U-21). Для этого нужно либо занять первое место в группе, либо попасть в топ-4 лучших вторых команд отборочного этапа. Лидерство в группе 7 россияне отдали в прошлом году, когда уступили сербам (2:3). Отставание в пять очков еще можно отыграть, но для этого нужно их не терять, как это было сделано на старте отборочной кампании в игре с Арменией (0:0). В остальных матчах наша команда побеждала. В Скопье она приехала в тот момент, когда сборная Македонии уже знала, что все шансы побороться за выход из группы потеряны. Главный тренер македонцев Благой Милевски до матча с Россией прямо сказал, что открыл двери в команду новым кандидатам и будет наигрывать другой состав, сильно отличающийся от того, который ранее считался основным.

Бушманов тоже сделал несколько изменений. На матчи с Македонией и Гибралтаром (27 марта) не получил вызов Федор Чалов. Тренер объяснил это тем, что 19-летний форвард перестал попадать в состав ЦСКА. К тому же Бушманову привычнее использовать на острие атаки спартаковца Георгия Мелкадзе, выступающего на правах аренды за «Тосно».

Также в сборную не попал защитник Дмитрий Скопинцев, ставший лучшим бомбардиром «Балтики», а теперь играющий за «Ростов». Ничего конкретного про Скопинцева — футболиста основы клуба РФПЛ — Бушманов не сказал, отметив лишь, что пригласил в сборную всех сильнейших на данный момент. За исключением, конечно, Антона Митрюшкина. Голкипер швейцарского «Сьона» получил серьезную травму в декабре 2017-го и приступит к тренировкам не раньше апреля. Поэтому с первых минут против македонцев место в воротах занял Игорь Обухов из «Арсенала», для которого это была первая официальная игра за молодежку.

МЕЛКАДЗЕ РЕШАЕТ

Воротам Обухова в первом тайме хозяева почти не угрожали. Чаще мяч летел мимо и застревал в сугробах, окружавших все поле стадиона в Скопье. Однако под занавес первого тайма защитники оставили Игоря в одиночестве против форвардов соперника. Ему не осталось ничего, кроме как снести оппонента в штрафной, получив желтую карточку. С пенальти Обухов не справился, хотя направление удара угадал.

К счастью, к тому моменту наша молодежка успела забить дважды. На 25-й минуте защитник македонцев сыграл рукой в двух метрах от своей штрафной. К мячу подошел Иван Обляков и замечательным ударом положил его в девятку. На 37-й минуте хавбек «Уфы» появился на левой бровке и выполнил точный навес на Мелкадзе, который в борьбе с двумя оппонентами сумел переправить мяч в сетку. Россияне до перерыва могли забить еще, если бы Александр Зуев реализовал выход один на один.

Во втором тайме началась сильная метель, всерьез усложнявшая игрокам видимость. Россия уже не владела таким преимуществом, как в первые 45 минут, подходов к чужим воротам стало гораздо меньше. К тому же македонцы вышли после перерыва с совсем другим настроем и воспользовались тем, что наша команда решила сыграть по счету. Дважды россияне оставляли форвардам соперника свободное место в районе 11-метровой отметки. Сначала Обухов спас, но на 64-й минуте не дотянулся до мяча, отправленного точно в дальний угол.

НЕРВОТРЕПКА В КОНЦОВКЕ

Потом началось самое интересное. Вышедший на замену Зелимхан Бакаев через пять минут совершил блестящий проход по флангу и отдал мяч под удар Мелкадзе, который оформил дубль. Но македонцы не собирались сдаваться. Команде Бушманова пришлось отбиваться. И на 86-й минуте защитник сборной России Шамсиддин Шамбиев сбил оппонента в собственной штрафной. На этот раз Обухов пенальти вытащил, но с добивания македонцы все-таки сравняли счет.

Россиянам пришлось наспех бежать в атаку. Участок поля у штрафной македонцев напрочь занесло снегом — так давно там не возникало моментов. Но в компенсированное время в большинстве (капитан македонцев получил второе предупреждение) наша команда спаслась — все тот же Бакаев решил пробить издалека, мяч скакнул перед голкипером и залетел в сетку. Погоня за Сербией продолжается.

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