Молодежная сборная Казахстана проиграла Франции в Астане, пропустив три мяча за семь минут

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Причем после первого тайма счет в игре был не открыт. А во второй половине матча авторами мячей у победителей стали Мусса Дембеле (52-я минута), Жан-Кевин Огюстен (56-я) и Жонатан Бамба (59-я).

Таким образом, подопечные Талгата Байсуфинова потерпели второе поражение в отборе на Евро-2019 и с шестью очками на данный момент располагаются на третьей строчке в группе 9. Франция, выиграв шестой матч подряд в рамках отборочного турнира, с 18-ю баллами уверенно лидирует в группе.