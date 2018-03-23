Молодежная сборная Казахстана проиграла Франции в Астане, пропустив три мяча за семь минут
Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла команде Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла команде Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Причем после первого тайма счет в игре был не открыт. А во второй половине матча авторами мячей у победителей стали Мусса Дембеле (52-я минута),
Таким образом, подопечные Талгата Байсуфинова потерпели второе поражение в отборе на Евро-2019 и с шестью очками на данный момент располагаются на третьей строчке в группе 9. Франция, выиграв шестой матч подряд в рамках отборочного турнира, с 18-ю баллами уверенно лидирует в группе.
Следующий матч в рамках отборочного турнира Евро-2019 молодежная сборная Казахстана проведет 27 марта на стадионе «Астана Арена» против команды Люксембурга. Начало встречи в 19:00 по времени Астаны.