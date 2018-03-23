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19:16 (мск), источник: ТАСС

Российские футболисты обыграли сборную Македонии в матче квалификации молодежного ЧЕ-2019

ТАСС, 23 марта. Сборная России со счетом 4:3 победила команду Македонии в отборочном матче молодежного чемпионата Европы по футболу среди игроков не старше 21 года. Встреча прошла в Скопье.

В составе российской команды забитыми голами отметились Иван Обляков (25-я и 69-я минуты), Георгий Мелкадзе (37) и Зелимхан Бакаев (90). За македонскую сборную отличились Алекса Аманович (41 — с пенальти, 86) и Петар Петковски (64). Аманович на 90-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице 7 группы, набрав 13 очков в шести матчах. На первом месте в группе располагается команда Сербии, которая набрала 15 очков в пяти встречах. Далее следуют команды Австрии — 9 очков после пяти матчей, Армении (7 очков, 7 матчей), Гибралтара (3 очка, 6 матчей), Македонии (3 очка, 5 матчей).

В следующем матче российские футболисты на выезде сыграют с командой Гибралтара 27 марта.

В финальную стадию турнира выйдут девять команд, победивших в группах. Четыре лучшие команды, занявшие вторые места в группах, будут разделены на пары и в стыковых матчах разыграют две путевки в финальную часть чемпионата Европы.

Групповой этап квалификации завершится 16 октября 2018 года, с 12 по 20 ноября будут сыграны стыковые встречи. Финальная часть турнира пройдет с 16 по 30 июня 2019 года в Италии.

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