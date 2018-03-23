Российская молодежная сборная по футболу сыграет с македонцами в отборочном матче

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие дни молодежной сборной России предстоят два отборочных матча — 27 марта она сыграет в гостях с аутсайдером группы из Гибралтара. Сборная России на старте турнира потеряла два очка в домашнем матче с командой Армении (0:0), а в октябре прошлого года уступила в гостях главным конкурентам из Сербии (2:3). Подопечные Бушманова набрали 10 очков, у сербов — 15 очков, девять очков в активе австрийцев.

Чтобы пробиться в финальный турнир, необходимо занять в группе первое место либо оказаться в числе четырех лучших команд среди занявших в девяти отборочных группах вторые места. Эти сборные сыграют в стыковых матчах за две последние путевки в финальную стадию чемпионата Европы, которая пройдет в июне следующего года в Италии и Сан-Марино.

Македонская сборная занимает в группе предпоследнее, шестое место, в четырех матчах набрав лишь три очка — за победу в сентябре в гостях над сверстниками из Армении (3:0). В октябре македонцы даже потерпели поражение в гостях от команды Гибралтара, причем встреча проходила на нейтральном поле в португальском Фару. Пробиться в финальный турнир у македонской сборной шансов уже нет, хотя год назад молодежная команда этой страны, составленная из футболистов двумя годами старше, сумела пробиться в решающую стадию, где заняла последнее место в группе.

В нынешнем цикле выступают футболисты, родившиеся после 1 января 1996 года. Возглавляет молодежную сборную Македонии 46-летний специалист Благоя Милевски, который ранее выигрывал чемпионат страны с «Вардаром».

Самые опытные — в полузащите

Евгений Бушманов рассчитывает в матчах с соперниками из Македонии и Гибралтара на 23 футболистов. Это вратари Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Арсенал»), защитники Александр Довбня («Пафос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все — «Спартак-2»), Михаил Лысов («Локомотив»), Джамалдин Ходжаниязов («Динамо-Спб»), Никита Чернов («Урал»), полузащитники Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба — «Спартак-2»), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Илья Жигулев, Александр Макаров (оба — «Тосно»), Константин Кучаев (ЦСКА), Олег Ланин («Крылья Советов»), Андрей Мостовой («Химки»), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив»), нападающие Александр Соболев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Тосно»), Федор Чалов (ЦСКА).

Пропустит ближайшие матчи голкипер швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин. В марте игровую практику в клубах премьер-лиги имели лишь Михаил Лысов, который выходил на поле и в Лиге Европы, Никита Чернов, Аяз Гулиев, Александр Зуев, Илья Жигулев, Константин Кучаев и Иван Обляков. Большинство игроков молодежной сборной выступают за клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Несколько дней перед матчем в Скопье подопечные Бушманова готовились на сборе в Македонии. Три дня будет у сборной на подготовку и к следующей встрече, которая пройдет на территории Гибралтара.

Матч сборных Македонии и России состоится на поле тренировочного центра Федерации футбола Македонии в Скопье, начало — 16:00 мск. Главным арбитром назначен Хорациу Фесник из Румынии.