Представители УЕФА еще трижды посетят Санкт-Петербург перед Евро-2020 с инспекцией

Второй инспекционный визит представителей УЕФА проходит в Петербурге с 20 по 22 марта. В ходе визита комиссия оценила возможности стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове и созданной для него инфраструктуры.

«Представители УЕФА сообщили, что у них в планах совершить еще третий и четвертый инспекционные визиты в Петербург, а затем уже перед самым турниром будет завершающий пятый визит. Конечная цель этой работы — чтобы все площадки соответствовали ожиданиям от Евро-2020 и тем стандартам, которые уже сложились у Союза европейских футбольных ассоциаций», — сказано в сообщении.