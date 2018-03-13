Дипломаты готовят встречу в Марселе с россиянином, задержанным за стычки на Евро-2016

«Мы можем подтвердить, что он сейчас находится в марсельской тюрьме. Представители консульства уже связались с адвокатом, сейчас организовываем встречу дипломатов с задержанным», — сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Марселе.

Информации о том, когда могут состояться слушания по делу россиянина, к настоящему времени нет.

Гражданин РФ 1986 года рождения был задержан в Мюнхене в конце февраля по запросу французских властей по подозрению в участии в столкновениях болельщиков во время чемпионата Европы по футболу во Франции. В понедельник мужчину доставили в Марсель, где поместили в тюрьму.

По окончании первого матча сборной России на чемпионате Европы против англичан, который состоялся 11 июня 2016 года и завершился со счетом 1:1, на стадионе «Велодром» в Марселе порядка 30 российских болельщиков, прорвав оцепление стюардов, проникли в сектор с английскими фанатами. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.