Лысов, Кучаев и Жигулёв — в заявке молодёжной сборной на матчи отбора Евро-2019

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Арсенал» Тула).
Защитники: Александр Довбня («Пафос» Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачёв, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все — «Спартак»), Михаил Лысов («Локомотив»), Джамалдин Ходжаниязов («Динамо-СПб»), Никита Чернов («Урал»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба — «Спартак»), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Илья Жигулёв, Александр Макаров (оба — «Тосно»), Константин Кучаев (ЦСКА), Олег Ланин («Крылья Советов»), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив»).
Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Тосно»).