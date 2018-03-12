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20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Лысов, Кучаев и Жигулёв — в заявке молодёжной сборной на матчи отбора Евро-2019

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал окончательный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы—2019 U21 c Македонией (Скопье, 23 марта) и Гибралтаром (Гибралтар, 27 марта).

Источник: РИА "Новости"

В окончательный список вошли 23 игрока.

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Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Арсенал» Тула).

Защитники: Александр Довбня («Пафос» Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачёв, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все — «Спартак»), Михаил Лысов («Локомотив»), Джамалдин Ходжаниязов («Динамо-СПб»), Никита Чернов («Урал»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба — «Спартак»), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Илья Жигулёв, Александр Макаров (оба — «Тосно»), Константин Кучаев (ЦСКА), Олег Ланин («Крылья Советов»), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив»).

Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Тосно»).

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