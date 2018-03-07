Чалов и Кучаев вошли в расширенный состав молодежной сборной РФ на матчи отбора ЧЕ-2019

Всего в расширенный состав был включен 31 футболист, полностью он выглядит следующим образом:
вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Арсенал»);.
защитники: Александр Довбня («Пафос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все — «Спартак-2»), Михаил Лысов («Локомотив»), Виталий Стежко («Краснодар»), Джамалдин Ходжаниязов («Динамо-Спб»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»);.
полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба — «Спартак»), Аяз Гулиев, Александр Зуев, Дмитрий Скопинцев (все — «Ростов»), Илья Жигулев, Александр Макаров (оба — «Тосно»), Игорь Коновалов («Рубин»), Константин Кучаев (ЦСКА), Олег Ланин («Крылья Советов»), Андрей Мостовой («Химки»), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Олимпиец»);.
нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Тосно»), Федор Чалов (ЦСКА).
Окончательный состав команды будет объявлен 12 марта. Молодежная сборная России в матчах отбора к ЧЕ-2019 сыграет на выезде с командами Македонии (23 марта) и Гибралтара (27 марта). Сборная России занимает второе место в группе 7 отборочного турнира, в пяти матчах команда набрала 10 очков.