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16:10 (мск), источник: ТАСС

Чалов и Кучаев вошли в расширенный состав молодежной сборной РФ на матчи отбора ЧЕ-2019

ТАСС, 7 марта. Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев и Федор Чалов вошли в расширенный состав молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего в расширенный состав был включен 31 футболист, полностью он выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Арсенал»);.

защитники: Александр Довбня («Пафос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все — «Спартак-2»), Михаил Лысов («Локомотив»), Виталий Стежко («Краснодар»), Джамалдин Ходжаниязов («Динамо-Спб»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»);.

полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба — «Спартак»), Аяз Гулиев, Александр Зуев, Дмитрий Скопинцев (все — «Ростов»), Илья Жигулев, Александр Макаров (оба — «Тосно»), Игорь Коновалов («Рубин»), Константин Кучаев (ЦСКА), Олег Ланин («Крылья Советов»), Андрей Мостовой («Химки»), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Олимпиец»);.

нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Тосно»), Федор Чалов (ЦСКА).

Окончательный состав команды будет объявлен 12 марта. Молодежная сборная России в матчах отбора к ЧЕ-2019 сыграет на выезде с командами Македонии (23 марта) и Гибралтара (27 марта). Сборная России занимает второе место в группе 7 отборочного турнира, в пяти матчах команда набрала 10 очков.

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