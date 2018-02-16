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16 февраля, источник: ТАСС

УЕФА перепроверил допинг-пробы футболистов сборной России с чемпионата Европы 2012 года

ТАСС, 16 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел перепроверку допинг-проб игроков сборной России с чемпионата Европы 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

«УЕФА недавно провел повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на чемпионате Европы — 2012, использую последние разработки и методы лабораторий WADA. Все результаты были отрицательными», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что допинг-пробы игроков сборной России с чемпионата мира — 2014, чемпионата Европы — 2016 и Кубка конфедераций — 2017 дали отрицательный результат.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировало ФИФА, что в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в России фигурирует 34 футболиста. По данным СМИ, в этом списке значатся игроки, выступавшие на мировом первенстве 2014 года. В сентябре 2016 года ФИФА запросила у Российского футбольного союза информацию по 11 футболистам, фигурировавших в докладе Макларена. В феврале вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил ТАСС, что ФИФА после анализа данных об 11 игроках ведет расследование в отношении только двух футболистов: Руслана Камболова и Ивана Князева, не выступавших на чемпионатах мира и Европы (Камболов был в заявке сборной на Кубке конфедераций, но не провел ни одного матча — прим ТАСС).

На европейском первенстве 2012 года сборная России заняла третье место в групповом раунде и не смогла пробиться в четвертьфинал.

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