УЕФА перепроверил допинг-пробы футболистов сборной России с чемпионата Европы 2012 года

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировало ФИФА, что в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в России фигурирует 34 футболиста. По данным СМИ, в этом списке значатся игроки, выступавшие на мировом первенстве 2014 года. В сентябре 2016 года ФИФА запросила у Российского футбольного союза информацию по 11 футболистам, фигурировавших в докладе Макларена. В феврале вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил ТАСС, что ФИФА после анализа данных об 11 игроках ведет расследование в отношении только двух футболистов: Руслана Камболова и Ивана Князева, не выступавших на чемпионатах мира и Европы (Камболов был в заявке сборной на Кубке конфедераций, но не провел ни одного матча — прим ТАСС).