УЕФА перепроверил допинг-пробы футболистов сборной России с чемпионата Европы 2012 года
ТАСС, 16 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел перепроверку
ТАСС, 16 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел перепроверку
«УЕФА недавно провел повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на чемпионате Европы — 2012, использую последние разработки и методы лабораторий WADA. Все результаты были отрицательными», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировало ФИФА, что в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в России фигурирует 34 футболиста. По данным СМИ, в этом списке значатся игроки, выступавшие на мировом первенстве 2014 года. В сентябре 2016 года ФИФА запросила у Российского футбольного союза информацию по 11 футболистам, фигурировавших в докладе Макларена. В феврале
На европейском первенстве 2012 года сборная России заняла третье место в групповом раунде и не смогла пробиться в четвертьфинал.