Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Санкт-Петербург примет матчи группы B на ЧЕ-2020 совместно с Копенгагеном
НЬОН /Швейцария/, 7 декабря. /ТАСС/.
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НЬОН /Швейцария/, 7 декабря. /ТАСС/.
Также стало известно, что матч открытия турнира состоится в Риме.
Чемпионат Европы пройдет в
Помимо четырех матчей группового этапа, стадион «Санкт-Петербург» примет один из четвертьфиналов турнира.