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18:42 (мск), источник: ТАСС

Россия и Украина будут разведены при жеребьевке квалификации ЧЕ-2020

НЬОН /Швейцария/, 7 декабря. /ТАСС/. Россия и Украина будут разведены по разным группам при жеребьевке отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Жеребьевка квалификации Евро-2020 пройдет 2 декабря 2018 года в Дублине.

Матчи финальной стадии чемпионата Европы 2020 года примут 12 городов в разных странах — Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Лондон («Уэмбли»), Мюнхен («Альянц Арена»), Баку (Олимпийский стадион), Рим (Олимпийский стадион), Копенгаген («Паркен»), Бухарест (Национальный стадион), Амстердам (стадион «Йохан Кройф»), Дублин («Авива»), Бильбао («Сан-Мамес»), Будапешт (стадион «Ференц Пушкаш»), Глазго («Хэмпден Парк»).

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