Россия и Украина будут разведены при жеребьевке квалификации ЧЕ-2020
НЬОН /Швейцария/, 7 декабря. /ТАСС/. Россия и Украина будут разведены по разным группам при жеребьевке отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом на
НЬОН /Швейцария/, 7 декабря. /ТАСС/. Россия и Украина будут разведены по разным группам при жеребьевке отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом на
Жеребьевка квалификации Евро-2020 пройдет 2 декабря 2018 года в Дублине.
Матчи финальной стадии чемпионата Европы 2020 года примут 12 городов в разных странах —