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00:26 (мск), источник: ТАСС

УЕФА может доверить Санкт-Петербургу проведение матча открытия чемпионата Европы 2020 года

НЬОН /Швейцария/, 7 декабря. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое завершится в четверг в штаб- квартире организации в Ньоне, определит место проведения матча открытия чемпионата Европы 2020 года. Одним из претендентов является стадион «Санкт-Петербург».

Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 13 странах, полуфинал и финал турнира запланированы в Лондоне. В Санкт-Петербурге состоятся матчи группового раунда и один из четвертьфиналов, при этом российский город претендует и на матч открытия турнира, запланированный на 12 июня 2020 года. Среди конкурентов Санкт-Петербурга — Амстердам, Брюссель, Глазго и Рим.

Столица Бельгии при этом может потерять право принять матчи турнира — возведение Национального стадиона в Брюсселе задерживается из-за проблем с утверждением разрешения на строительство и получением экологических документов. Если Брюсселю будет отказано в проведении Евро, исполком назовет город, который выступит заменой бельгийской столицы.

Россию на заседании представит член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

На исполкоме будет проведена жеребьевка среди городов, которые организуют матчи группового раунда турнира: Санкт- Петербург, Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Брюссель, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Мюнхен и Рим. Она определит пары городов, которые совместно проведут игры каждой из шести групп.

Календарь Лиги наций

На заседании также будет обсуждаться новый турнир под эгидой организации — Лига наций. Лига наций призвана заменить потерявшие коммерческую и спортивную привлекательность товарищеские матчи и стартует осенью будущего года. Жеребьевка турнира, где 55 европейских сборных разделены на четыре дивизиона, внутри которых пройдут матчи в четырех группах по три или четыре команды в каждой, состоится 24 января в швейцарской Лозанне. На исполкоме в четверг будут утверждены регламент жеребьевки и календарный план турнира.

Россия выступит во втором по счету дивизионе, куда также попали команды Уэльса, Австрии, Словакии, Швеции, Украины, Ирландии, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии, Дании, Чехии и Турции. Во втором дивизионе команды будут разделены на четыре группы по три сборной в каждой. Победитель каждой группы выступит в первом дивизионе в следующем розыгрыше турнира, который стартует осенью 2020 года.

На исполкоме будет определен организатор «Финала четырех» Кубка УЕФА по мини-футболу, который пройдет в апреле 2018 года. В решающую стадию вышли испанские «Барселона» и «Интер», венгерский «Дьер» и португальский «Спортинг». Один из этих клубов получит право провести финальный турнир.

В исполком входят президент УЕФА Александер Чеферин и 16 обычных членов. Представителей России среди них нет, однако Сорокин имеет право присутствовать на заседании как член совета ФИФА.

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