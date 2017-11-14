Футболисты юношеской сборной России не смогли выйти на ЧЕ-2018

У российской команды гол забил Наяир Тикнизян (21-я минута). У сборной Греции отличились Мариос Сиампанис (45) и Димитриос Эммануилидис (77, с пенальти). Тикнизян на 90-й минуте был удален. Россияне с тремя очками заняли третье место в группе и не смогли выйти в элитный раунд турнира (следующий отборочный раунд).

В отборочном раунде чемпионата Европы — 2018 52 сборные (за исключением лучших по рейтингу сборных Испании и Португалии, которые начнут выступление сразу с элитного раунда) поделены на 13 групп по четыре команды. Матчи проходят в один круг, по две лучших команды из каждой группы выходят в элитный раунд отборочного турнира. В элитном раунде 28 команд будут разбиты на семь групп. По итогам одного круга семь победителей групп будут квалифицированы в финальный раунд чемпионата Европы, где их будет ждать сборная Финляндии, как хозяйка турнира.