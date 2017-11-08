6 голов игроков «Краснодара» принесли сборной России U19 победу над Гибралтаром
Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) матчем с Гибралтаром стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2018 U19.
Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) матчем с Гибралтаром стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2018 U19.
Игра прошла в городе Ираклионе (Греция) на стадионе «Панкритио» и завершилась со счётом 6:0 в пользу российской команды.
Россия U19 — Гибралтар U19 — 6:0 (0:0)
Голы: Уткин, 15 (1:0); Игнатьев, 18 (2:0); Сулейманов, 37 (3:0); Игнатьев, 38 (4:0); Игнатьев, 73 (5:0); Уткин, 90+1 (6:0).
Россия: Сафонов, Каккоев (Руденко, 46), Евгеньев, Бородин, Губанов, Голубев (к), Володкин (Горшков, 58), Сергеев (Цыпченко, 46), Уткин, Сулейманов, Игнатьев.
Турнирная таблица 10-й отборочной группы: 1. Россия — 3 очка (1 матч); 2. Румыния — 0 (0); 3. Греция — 0 (0); 4. Гибралтар — 0 (1).