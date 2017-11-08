Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Консул Польши: Львов– польский город, а Украина оккупировала Крым
Почему врач вам не френд
"Последствия могут быть самыми тяжелыми": в Совфеде об идее Рады
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Тюмень0
Факел0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Оренбург0
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь3
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь1
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник0
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград0
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тамбов2
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч-Энергия0
Волгарь0
Все события
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Клуб НХЛ предложил контракт Данису Зарипову
Допинг на господдержке: МОК назвал дату вердикта
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
17«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
14Победа «Челси» над Моуринью, поражение Венгера от Гвардиолы и другие события выходных
17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

6 голов игроков «Краснодара» принесли сборной России U19 победу над Гибралтаром

Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) матчем с Гибралтаром стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2018 U19.

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в городе Ираклионе (Греция) на стадионе «Панкритио» и завершилась со счётом 6:0 в пользу российской команды.

Хет-трик оформил форвард «Краснодара» Иван Игнатьев, дубль на счету его одноклубника Даниила Уткина. Ещё один гол забил тоже игрок «быков» — полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов.

Россия U19 — Гибралтар U19 — 6:0 (0:0)

Голы: Уткин, 15 (1:0); Игнатьев, 18 (2:0); Сулейманов, 37 (3:0); Игнатьев, 38 (4:0); Игнатьев, 73 (5:0); Уткин, 90+1 (6:0).

Россия: Сафонов, Каккоев (Руденко, 46), Евгеньев, Бородин, Губанов, Голубев (к), Володкин (Горшков, 58), Сергеев (Цыпченко, 46), Уткин, Сулейманов, Игнатьев.

Турнирная таблица 10-й отборочной группы: 1. Россия — 3 очка (1 матч); 2. Румыния — 0 (0); 3. Греция — 0 (0); 4. Гибралтар — 0 (1).

 Битва фитоняшек. Какая фигура вам нравится больше?
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
Глушаков и Зобнин — в общей группе
Адвокат Поветкина: Главную проблему мы решили
Клуб НХЛ предложил контракт Данису Зарипову
Последние билеты в Россию. В Европе стартуют стыковые матчи
СМИ: Краневиттер и Месси начнут матч против РФ с первых минут
Олимпийская сборная России готовится покорить Германию
6 канадцев, тренер-чемпион НХЛ. Кто играет в сборной Южной Кореи
Новости
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь