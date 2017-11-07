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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

Юношеская сборная Казахстана с Сейдахметом в составе крупно проиграла Турции

Юношеская сборная Казахстана (до 19 лет) неудачно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы-2018, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперниками Казахстана по 13-й отборочной игры стали Турция, Уэльс и Словакия. Игры проходит в Анталии.

В первом матче сборная Казахстана крупно проиграла Турции — 0:3. Голы команда пропустила 29-й, 43-й и 93-й минутах. При этом с 48-й минуты казахстанцы играли в меньшинстве, так как две желтые карточки получил Дарин Суюнов.

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В параллельном матче Словакия обыграла Уэльс — 2:1. В следующем туре 10 ноября Казахстан встретится с Уэльсом, а турки сыграют со Словакий — по времени Астаны эти матчи начнутся 16:30 и 19:00 соответственно.

Отметим, что сразу три игрока из стартового состава сборной Казахстана на матч с Турцией имеют опыт выступлений в КПЛ. На счету 17-летнего полузащитника Мади Жакипбаева — по одному матчу в 2016 и 2017 году за «Астану», 18-летний защитник Сагадат Турсынбай дважды выходил за «Ордабасы» в прошедшем сезоне, а 17-летний нападающий Еркебулан Сейдахмет забил один гол и отдал одну голевую передачу в 15 играх за «Тараз» в КПЛ-2017.

Добавим, что Сейдахмет в начале года ездил на сборы с молодежной командой питерского «Зенита», который не смог подписать его из-за правила ФИФА о переходах несовершеннолетних игроков. На престижном турнире в Италии он отметился покером в матче с американской «Атлантой Юнайтед». Также Сейдахметом интересуются клубы из Испании.

В Испании на юношеском уровне играл Динмухамед Кашкен, который занимался в школе мадридского «Атлетико». Вернувшись на родину, защитник перешел в «Астану», где играет в молодежной команде.

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