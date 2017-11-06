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18:42 (мск), источник: ТАСС

Объявлен состав юношеской сборной России по футболу на квалификацию ЧЕ-2018

ТАСС, 6 ноября. Тренерский штаб объявил состав юношеской сборной России по футболу (игроки 1999 года рождения) на первый отборочный раунд чемпионата Европы 2018 года. Состав приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

В заявку вошли вратари Иван Ломаев («Чертаново»), Матвей Сафонов («Краснодар»), защитники Сергей Бородин («Краснодар»), Дмитрий Губанов («Рубин»), Игорь Дивеев («Уфа»), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Каккоев («Зенит»), Наяир Тикнизян (ЦСКА), полузащитники Петр Володкин («Спартак», Москва), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба — «Чертаново»), Артем Голубев, Никита Сергеев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все — «Краснодар»), Геннадий Киселев («Крылья Советов»), Леон Мусаев («Зенит»), нападающие Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Руденко («Спартак», Москва), Дмитрий Цыпченко («Чертаново»).

Первый отборочный этап чемпионата Европы пройдет с 8 по 14 ноября в Греции. 8 ноября россияне сыграют со сборной Гибралтара, 11 ноября — с румынами, 14 ноября — с греками.

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