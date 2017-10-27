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12:12 (мск), источник: ТАСС

Пять городов, наряду с Петербургом, претендуют на проведение матча открытия ЧЕ-2020

КАЛЬКУТТА /Индия/, 27 октября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Пять городов, наряду с Санкт-Петербургом, подали заявки на проведение матча открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис.

В четверг вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что Россия подала заявку в УЕФА на проведение в Санкт-Петербурге матча открытия чемпионата Европы 2020 года.

«На данный момент шесть городов, включая Санкт-Петербург, высказали намерение принять матч открытия Евро-2020. Решение будет принято в первой половине 2018 года — в феврале или июне, когда пройдут заседания исполнительного комитета [УЕФА]», — сообщил Теодоридис.

«Мне бы не хотелось оценивать шансы Санкт-Петербурга. Есть определенные критерии, согласно которым исполком УЕФА примет решение», — добавил Теодоридис.

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт весной этого года. В июне-июле на арене состоялось четыре матча Кубка конфедераций. Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в частности один из полуфиналов и игру за третье место. Сейчас арена рассчитана на 56 тыс. мест, а во время ЧМ-2018 вместимость стадиона составит 68 тыс. зрителей.

Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Это будет первый турнир, который примут 13 европейских городов: Лондон, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель, Глазго. Полуфиналы и финал турнира примет Лондон.

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