Пять городов, наряду с Петербургом, претендуют на проведение матча открытия ЧЕ-2020

В четверг вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что Россия подала заявку в УЕФА на проведение в Санкт-Петербурге матча открытия чемпионата Европы 2020 года.

«На данный момент шесть городов, включая Санкт-Петербург, высказали намерение принять матч открытия Евро-2020. Решение будет принято в первой половине 2018 года — в феврале или июне, когда пройдут заседания исполнительного комитета [УЕФА]», — сообщил Теодоридис.

«Мне бы не хотелось оценивать шансы Санкт-Петербурга. Есть определенные критерии, согласно которым исполком УЕФА примет решение», — добавил Теодоридис.

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт весной этого года. В июне-июле на арене состоялось четыре матча Кубка конфедераций. Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в частности один из полуфиналов и игру за третье место. Сейчас арена рассчитана на 56 тыс. мест, а во время ЧМ-2018 вместимость стадиона составит 68 тыс. зрителей.