Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
Российские футболистки вышли в элитный раунд отборочного турнира юниорского Евро-2018
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
Встреча группы 6, состоявшаяся в четверг в Швеции, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиянок.
Сборная России, ранее обыгравшая команду Хорватии (2:0), набрала 6 очков и обеспечила себе минимум второе место в квартете, которое гарантирует выход в элитный раунд квалификации.
В последнем туре россиянки встретятся 22 октября с командой Швеции.