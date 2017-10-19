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22:33 (мск), источник: Р-Спорт

Российские футболистки вышли в элитный раунд отборочного турнира юниорского Евро-2018

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Футболистки сборной России обыграли команду Израиля и досрочно вышли в элитный раунд отборочного турнира юниорского первенства Европы-2018 (игроки не старше 17 лет), финальная часть которого пройдет в Литве.

Встреча группы 6, состоявшаяся в четверг в Швеции, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиянок.

Сборная России, ранее обыгравшая команду Хорватии (2:0), набрала 6 очков и обеспечила себе минимум второе место в квартете, которое гарантирует выход в элитный раунд квалификации.

В последнем туре россиянки встретятся 22 октября с командой Швеции.

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