Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Спартак М
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Леванте
Футбол. Первый дивизион
14.10
Томь
Факел
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Ученые подслушали, о чем люди говорят во сне
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
13:09 (мск), источник: ТАСС

Бушманов: Футболисты «молодежки» Мелкадзе и Жемалетдинов ближе всех к основной сборной

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающие Георгий Мелкадзе и Рифат Жемалетдинов из нынешней молодежной сборной России по футболу ближе всех подходят по уровню к основной национальной команде. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал старший тренер «молодежки» Евгений Бушманов.

Молодежная сборная 6 и 10 октября провела третий и четвертый матчи в отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года, по итогам которого станут известны европейские команды, которые выступят на Олимпийских играх в Токио 2020 года. Россияне обыграли австрийцев (1:0) дома и проиграли сербам (2:3) на выезде. Мелкадзе и Жемалетдинов оба раза выходили в стартовом составе, первый отличился во второй игре, второй — в обеих.

Бушманов согласился с тем, что Мелкадзе и Жемалетдинов, а также полузащитник Илья Жигулев на данный момент смотрятся самыми зрелыми игроками команды. «Эти трое больше всех играют на уровне премьер-лиги. Можно к ним прибавить Сашу Зуева, который тоже регулярно играет — в прошлом сезоне в “Крыльях Советов”, сейчас в “Ростове”. Он выглядит немного щупленьким, но это его конституция, он не богатырского телосложения, но у него другие качества — он достаточно быстрый», — добавил тренер.

«Мы достаточно регулярно общаемся со Станиславом Саламовичем (Черчесовым — прим. ТАСС), и определять, когда подводить к первой сборной, решать ему. По-моему, Жемалетдинов и Мелкадзе — те футболисты, которые ближе всех к основной сборной, но когда речь идет о молодых игроках, все быстро меняется, кто-то может выстрелить, например, через полгода. В случае с тем же Сашей Головиным (полузащитником ЦСКА — прим. ТАСС) никто сначала не понимали, за что его берут [в основную сборную], но прошло время, и все поняли, что это правильный ход. Здесь такая же ситуация», — сказал специалист.

Права на 20-летнего Мелкадзе принадлежат московскому «Спартаку», в текущем сезоне он выступает на правах аренды за «Тосно» (11 матчей). Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива», провел за основную команду 5 игр (2 гола), а с 2016 года выступает за казанский «Рубин» (28 встреч, 2 гола). Жигулев, который является капитаном «молодежки», — воспитанник «Краснодара», он отыграл за основную команду 13 встреч. Зуев дебютировал в профессиональном футболе за московский «Спартак» (22 матча), в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Ростов» (11, 1 гол).

Россия U-21
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Тяньцзине
Инфантино: система видеоповторов в футболе должна быть введена как можно скорее
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
СМИ: Чили подаст жалобу на исход матча отбора ЧМ Перу — Колумбия
МЮ готов заплатить 170 млн фунтов за игрока «Тоттенхэма»
Обладатель «Золотого мяча» лидирует на президентских выборах
Владимир Алешин: Смотрел, как сплавляют «Торпедо», — и плакал
«Тампа » победила, Кучеров забросил шайбу в 4-й игре подряд
Спорт-Экспресс
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь