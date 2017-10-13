Бушманов: Футболисты «молодежки» Мелкадзе и Жемалетдинов ближе всех к основной сборной

Молодежная сборная 6 и 10 октября провела третий и четвертый матчи в отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года, по итогам которого станут известны европейские команды, которые выступят на Олимпийских играх в Токио 2020 года. Россияне обыграли австрийцев (1:0) дома и проиграли сербам (2:3) на выезде. Мелкадзе и Жемалетдинов оба раза выходили в стартовом составе, первый отличился во второй игре, второй — в обеих.

Бушманов согласился с тем, что Мелкадзе и Жемалетдинов, а также полузащитник Илья Жигулев на данный момент смотрятся самыми зрелыми игроками команды. «Эти трое больше всех играют на уровне премьер-лиги. Можно к ним прибавить Сашу Зуева, который тоже регулярно играет — в прошлом сезоне в “Крыльях Советов”, сейчас в “Ростове”. Он выглядит немного щупленьким, но это его конституция, он не богатырского телосложения, но у него другие качества — он достаточно быстрый», — добавил тренер.

«Мы достаточно регулярно общаемся со Станиславом Саламовичем (Черчесовым — прим. ТАСС), и определять, когда подводить к первой сборной, решать ему. По-моему, Жемалетдинов и Мелкадзе — те футболисты, которые ближе всех к основной сборной, но когда речь идет о молодых игроках, все быстро меняется, кто-то может выстрелить, например, через полгода. В случае с тем же Сашей Головиным (полузащитником ЦСКА — прим. ТАСС) никто сначала не понимали, за что его берут [в основную сборную], но прошло время, и все поняли, что это правильный ход. Здесь такая же ситуация», — сказал специалист.