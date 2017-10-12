Байшаков: Лига наций УЕФА даст возможность сборной Казахстана завоевать право на участие в Евро-2020

«В 2018 году сборная Казахстана возьмет старт в новом турнире Лига наций УЕФА. Этот турнир даст дополнительную возможность завоевать право на участие на чемпионате Европы 2020 года», — поделился Байшаков.

Отметим, что УЕФА утвердил формат нового турнира Лига наций, который впервые пройдет в сезоне-2018/19. Сборная Казахстана на данный момент попадает в дивизион D.

Ранее Байшаков дал неудовлетворительную оценку работе тренерского штаба национальной сборной.