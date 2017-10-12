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10:59 (мск), источник: Vesti.kz

Байшаков: Лига наций УЕФА даст возможность сборной Казахстана завоевать право на участие в Евро-2020

Глава Федерации Футбола Казахстана (ФФК) Сеильда Байшаков на 15-й отчетной Конференции ФФК в Астане рассказал о дополнительной возможности для национальной сборной попасть на чемпионат Европы — 2020, передает корреспондент Vesti.kz.

«В 2018 году сборная Казахстана возьмет старт в новом турнире Лига наций УЕФА. Этот турнир даст дополнительную возможность завоевать право на участие на чемпионате Европы 2020 года», — поделился Байшаков.

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Отметим, что УЕФА утвердил формат нового турнира Лига наций, который впервые пройдет в сезоне-2018/19. Сборная Казахстана на данный момент попадает в дивизион D.

Ранее Байшаков дал неудовлетворительную оценку работе тренерского штаба национальной сборной.

Напомним, сборная Казахстана показала худший результат за последние три отбора на чемпионаты мира. В десяти матчах отборочном цикле к ЧМ-2018 казахстанская команда набрала три очка, потерпев семь поражений при трех ничейных исходах.

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