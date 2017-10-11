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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Достойная смена, или как казахстанская «молодежка» подает пример национальной сборной

Сборная Казахстана по футболу выступила неудачно в отборочном этапе чемпионата мира-2018, заняв последнее, шестое место в группе Е. В отличие от нее молодежная сборная, продолжающая выступление в квалификационном цикле Евро-2019, играет значительно лучше и в пассиве имеет всего одно поражение. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Национальную команду сейчас не критикует только ленивый. И есть за что, поскольку отборочный турнир завершила без единой победы, потерпев семь поражений при трех ничейных результатах с общей разницей мячей 6−26. На ее фоне молодежная команда выглядит более конкурентоспособной. В своей группе провела пять игр, но уже набрала больше очков, чем национальная сборная — шесть. При этом потерпела только одну неудачу, в одной игре победив и в трех сыграв вничью. Забила семь мячей, а пропустила девять. В группе 9 занимает третье место, отстав от лидирующей Франции на три очка, а от идущей на второй строчке Словении — на один балл. Правда, команда Владимира Никитенко сыграла на два матча больше, но это не умоляет ее заслуг. Ведь могла быть и лидером своей группы, но в некоторых матчах ей откровенно не повезло.

Например, в последних двух встречах с Болгарией. Понятно, на выезде нашим командам всегда тяжело играть, хотя в первой игре «молодежка» добилась вполне приемлемого результата (2:2), тогда как дома была близка к победе. Увы, как часто это бывает, не дотерпела и ответный мяч от болгар пропустила за минуту до конца основного времени. В итоге, 1:1.

До игр с болгарами футболисты Владимира Никитенко победили в гостях Люксембург (2:1), сыграли на своем поле вничью с Черногорией (1:1) и проиграли на выезде Франции (1:4). Как видим, неудачно сложилась встреча лишь с французами. Но это и понятно, так как игроки Сильвена Риполя выступают в крепких европейских клубах: Бенжамен Павар за «Штутгарт», Абду Диалло за «Майнц», Оливер Нтчам за «Селтик», Лис Муссе за «Борнмут», Амин Арит за «Шальке». И это не считая футболистов, представляющих известные национальные клубы. Причем многие из них играют, а не сидят на лавке. Отсюда разница в классе и такой неутешительный результат для казахстанской «молодежки».

Тем не менее, игра молодежной сборной не может не радовать. Ребята не просто бьются, а стараются цепляться за очки. Чего не скажешь об их старших товарищах из национальной команды. Однако поблагодарим Александра Бородюка за то, что понапрасну не дергал игроков вроде Дидара Жалмукана и Максима Федина, имевших возможность сконцентрироваться на выступлении за «молодежку».

Ну и Владимир Никитенко в очередной раз поддержал реноме казахстанских тренеров. Как известно, никто так хорошо не знает внутреннюю кухню как свои кадры. Как следствие, у команды есть результат. А помогает ему небезызвестный Юрий Коньков, умеющий найти подход ко многим молодым футболистам, поскольку всегда верил в их возможность прогрессировать.

Что же до национальной сборной, то ей необходима перезагрузка, как и самой Федерации футбола Казахстана, потому что нынешний отборочный этап вышел самым неудачным в ее европейской истории. О чем говорить, если даже Фарерские острова выступили в отборе лучше казахстанских футболистов. Островитяне в своей группе В с Португалией, Швейцарией и Венгрией заняли четвертое место, оставив позади себя Латвию и Андорру. На своем счету имеют две победы и три ничьи при пяти поражениях, что в сумме вылилось в девять очков. Иначе говоря, набрали на шесть очков больше, чем Казахстан. Звонкой пощечины для нашего футбола и не придумаешь. Впрочем, сами во всем виноваты. Знаем, что без инфраструктуры не быть прогрессу, но никак не начнем строить поля. Может быть, чемпионат мира 2018 года в России заставит казахстанских функционеров всерьез задуматься об этом. А сейчас имеем то, что имеем.

Напомним, что следующий матч молодежная сборная Казахстана проведет на своем поле с Францией 23 марта 2018 года. Отборочный цикл команда Владимира Никитенко завершит гостевой встречей с Черногорией 16 октября. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Италии и Сан-Марино при участии 12 сборных с 16 по 30 июня 2019 года.

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