Характера ФНЛ против класса ЛЧ не хватило. Молодежка проиграла в Сербии

Источник: Спорт-Экспресс

Сербия — РОССИЯ — 3:2

Голы: Пантич, 14 (1:0). Жемалетдинов, 26 (1:1). Йович, 33 (2:1). Мелкадзе, 42 (2:2). Йович, 60 (3:2).

Сербия: Радунович, Стеванович, Йованович, Миленкович, Богосавац, Пантич (Машович, 64), Лукич (Месарович, 86), Груич, Радоньич (Пантович, 78), Йович, Живкович.

Россия: Митрюшкин, Рассказов, Лихачев, Чернов, Шакуро, Жемалетдинов (Жамалетдинов, 82), Гулиев (Чалов, 78), Ланин, Жигулев, Обляков (Бакаев, 71), Мелкадзе.

Предупреждения: Жигулев, 36. Чернов, 47. Груич, 66. Лихачев, 81. Стеванович, 90+2. Шакуро, 90+5.

Судья: Фаркаш (Венгрия).

10 октября. Нови-Сад. Стадион «Караджордже».

Наивно было полагать, что сборная России сумеет в Нови-Саде доминировать. У Сербии уродилось золотое поколение. Это не просто красивые слова: в 2015-м балканцы выиграли чемпионат мира U-20. В финале были повержены сами бразильцы!

Ряд творцов того триумфа вышли во вторник против команды Евгения Бушманова. Например, Живкович — игрок основного состава «Бенфики». Недавно он провел 90 минут в Лиге чемпионов против ЦСКА и отдал голевую передачу. А во встрече с российской молодежкой отдал две.

Клубная принадлежность остальных игроков стартового состава сербов тоже вызывала уважение. Радунович из «Салернитаны», но принадлежит «Аталанте». Йованович (тот самый, что не прижился в «Зените») представляет «Бордо». Миленкович — «Фиорентину», Стеванович — «Кайсериспор», Груич — «Ливерпуль», Лукич — «Леванте», Йович — «Айнтрахт», Пантич — «Партизан» (но принадлежит «Челси»), Радоньич — «Црвену Звезду» (но принадлежит «Роме»). Не слабо, да? И только Богосавац — из скромных «Чукаричков», но какие его годы.

На этом фоне большинству россиянам впору было стесняться своей «прописки». В Европе играет только Митрюшкин. Почти вся оборона и Ланин выступают вообще в ФНЛ (за «Крылья», «Спартак-2» и «Тюмень»), остальные — за не самые сильные клубы премьер-лиги («Анжи», «Тосно», «Урал», «Уфу», «Рубин»). И только Жигулев из «Краснодара» может похвастать выступлением этим летом в Лиге Европы (хотя было бы чем хвастать).

Неприятно это признавать, но сербы явно превосходили нас в классе. Забили шикарным ударом со штрафного, после элегантного розыгрыша углового и образцовой реализации быстрой контратаки.

При этом россияне заслуживают только лестных слов за свой настрой и характер. Дважды они сумели отыграться, когда ход матча этого вовсе не предполагал. Оба раза сербы прозевали контрвыпады Мелкадзе: сначала форвард «Тосно» заставил вратаря отбить мяч точно на Жемалетдинова, а затем сам реализовал выход один на один.

Но одного характера мало. Сербы в нужный момент собрались и ошибок больше не допустили. А удивить их в позиционных атаках россиянам оказалось нечем. Замены Бушманову не помогли.

Очевидно, составить Сербии конкуренцию за первое место в группе вряд ли получится. Значит, нужно становиться одной из четырех лучших команд, занявших вторые места (всего групп девять). Иначе снова останемся без Олимпиады — в Токио-2020 отправятся лучшие сборные молодежного чемпионата Европы-2019.