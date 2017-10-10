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21:29 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская «молодежка» обыграла футболистов Молдовы в квалификации чемпионата Европы

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) на мажорной ноте завершили первую часть отборочного турнира чемпионата Европы-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На поле городского стадиона в Борисове белорусы принимали команду Молдовы и на редкость слабо провели первый тайм. Гости уверенно контролировали ход встречи, на 32-й минуте после штрафного удара мяч попал в ногу капитана белорусской команды Александра Павловца и влетел в сетку ворот Дениса Щербицкого. Пропустив мяч, хозяева несколько активизировались, их атаки не представляли опасности воротам молдаван. В перерыве тренер белорусов Людас Румбутис произвел две замены, выпустив на поле полузащитников Ивана Бахара и Михаила Шибуна. С их выходом команда заиграла гораздо быстрее, и в середине второй половины игры результат изменился. На 70-й минуте Дмитрий Антилевский сравнял счет, а через 3 минуты Захар Волков вывел белорусов вперед — 2:1. Незадолго до финального свистка Антилевский оформил дубль, реализовав пенальти — 3:1 в пользу белорусской дружины.

Сегодня поздно вечером в 1-й квалификационной группе состоится еще один матч — аутсайдеры футболисты Сан-Марино примут одного из лидеров команду Греции. Накануне еще один фаворит Хорватия разгромила на своем поле чешскую сборную со счетом 5:1.

Турнирное положение: Хорватия — 9 очков (3 матча; разница мячей — 10−2), Греция — 9 (3; 9−1), Беларусь — 7 (5; 6−6), Молдова — 3 (5; 4−13), Чехия — 1 (2; 2−6), Сан-Марино — 0 (2; 0−3).

Юниорская сборная Беларуси (U-19) в польском Хожуве в заключительном матче первого квалификационного раунда своего континентального первенства разошлась миром со сверстниками из Северной Ирландии — 0:0. В поединке лидеров 2-й отборочной группы команда Германии переиграла поляков со счетом 2:0.

В первом туре белорусы проиграли немецким футболистам 1:5, а затем уступили полякам со счетом 0:3. Итоговое положение: Германия — 9 (14−2), Польша — 6 (5−3), Северная Ирландия — 1 (2−9), Беларусь — 1 (1−8). Команды Германии и Польши вышли в следующий этап отборочного турнира.

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