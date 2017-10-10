Белорусская «молодежка» обыграла футболистов Молдовы в квалификации чемпионата Европы

На поле городского стадиона в Борисове белорусы принимали команду Молдовы и на редкость слабо провели первый тайм. Гости уверенно контролировали ход встречи, на 32-й минуте после штрафного удара мяч попал в ногу капитана белорусской команды Александра Павловца и влетел в сетку ворот Дениса Щербицкого. Пропустив мяч, хозяева несколько активизировались, их атаки не представляли опасности воротам молдаван. В перерыве тренер белорусов Людас Румбутис произвел две замены, выпустив на поле полузащитников Ивана Бахара и Михаила Шибуна. С их выходом команда заиграла гораздо быстрее, и в середине второй половины игры результат изменился. На 70-й минуте Дмитрий Антилевский сравнял счет, а через 3 минуты Захар Волков вывел белорусов вперед — 2:1. Незадолго до финального свистка Антилевский оформил дубль, реализовав пенальти — 3:1 в пользу белорусской дружины.