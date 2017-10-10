Казахстанская «молодежка» упустила победу над Болгарией в домашнем матче отбора на Евро
Молодежная сборная Казахстана по футболу U-21 сыграла вничью с командой Болгарии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Молодежная сборная Казахстана по футболу U-21 сыграла вничью с командой Болгарии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Астане рамках отборочного раунда Евро-2019 и завершилась со счетом 1:1.
Автором единственного гола в составе сборной Казахстана стал Бахтиер Зайнутдинов, отличившийся на 76-й минуте. Гости сравняли счет за несколько минут до конца встречи.
Отметим, что главным тренером молодежной сборной является казахстанский специалист Владимир Никитенко.
Матч с Болгарией стал для «молодежки» последним в 2017-м году. Напомним, команда стартовала в этом турнире с победы над Люксембургом (2:1), затем со счетом 1:1 сыграла с командой Черногории, проиграла Франции (1:4) и в гостях сыграла вничью с Болгарией. Следующий матч казахстанская «молодежка» проведет уже в следующем году — 23-го марта на своем поле против Франции.