Казахстанская «молодежка» упустила победу над Болгарией в домашнем матче отбора на Евро

Матч с Болгарией стал для «молодежки» последним в 2017-м году. Напомним, команда стартовала в этом турнире с победы над Люксембургом (2:1), затем со счетом 1:1 сыграла с командой Черногории, проиграла Франции (1:4) и в гостях сыграла вничью с Болгарией. Следующий матч казахстанская «молодежка» проведет уже в следующем году — 23-го марта на своем поле против Франции.