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01:50 (мск), источник: ТАСС

Российская молодежная футбольная сборная сыграет с сербами в отборочном матче ЧЕ-2019

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу сыграет в Нови-Саде с командой Сербии в отборочном матче чемпионата Европы 2019 года. Сербская сборная пока не теряла очков в группе 7 и в случае победы возглавит турнирную таблицу, опередив российских сверстников.

Источник: РИА "Новости"

Сербская сборная остается единственной командой в группе, еще не терявшей очки. В субботу сербы провели второй матч отборочного турнира, победив в гостях соперников из Македонии (2:0) и набрав шесть очков. Российская команда во главе с Евгением Бушмановым в тот же день обыграла со счетом 1:0 австрийцев, с семью очками выйдя в лидеры группы. 7 очков также имеет сборная Армении, сыгравшая четыре матча, у австрийцев и македонцев по три очка после двух игр. Аутсайдер группы из Гибралтара проиграл все пять встреч.

Путевку в финальный турнир, который пройдет летом 2019 года в Италии и Сан-Марино, получат победители девяти отборочных групп. Четыре лучшие команды из числа занявших вторые места разыграют в стыковых матчах еще две путевки. Выход в финальный турнир позволит побороться за путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Европейские команды получат четыре лицензии, сборная России на олимпийских турнирах в новейшей истории не выступала.

Ни одного пропущенного гола на двоих

В нынешнем отборочном цикле российская и сербская молодежные команды не пропустили ни одного гола, при этом сербы забили больше всех в группе — шесть мячей в двух встречах. В составе сербской команды выступает несколько чемпионов мира 2015 года среди молодежных команд, среди которых выделяются полузащитник португальской «Бенфики» Андрия Живкович, защитник французского «Бордо» Вукашин Йованович, ранее выступавший за вторую команду «Зенита», полузащитник Иван Шапоньич, а также арендованный «Црвеной Звездой» у английского «Ливерпуля» Марко Груич. Живкович и Груич уже выступали и за национальную сборную Сербии.

Большинство футболистов сербской молодежной сборной уже играет в зарубежных клубах. Главным тренером команды является 45-летний Горан Джорович, известный в середине 90-х защитник сборной Сербии и Черногории.

Матч молодежных сборных Сербии и России пройдет на стадионе «Караджордже» в Нови-Саде, начало — 19:00 мск. Главный арбитр — Адам Фаркаш из Венгрии.

Во вторник состоятся еще два матча в группе 7. В Ереване сыграют команды Армении и Австрии, а в португальском Фару команда Гибралтара примет сверстников из Македонии.

10 ноября сборная России в Ереване сыграет против армянских футболистов.

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