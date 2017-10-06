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22:03 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская «молодежка» на последних минутах вырвала гостевую ничью у Болгарии в отборе на Евро

Молодежная сборная Казахстана по футболу U-21 сыграла вничью с командой Болгарии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в рамках отборочного раунда Евро-2019 и завершилась со счетом 2:2. При этом казахстанская команда дважды отыгрывалась по ходу матча.

Футболисты Болгарии открыли счет уже на 9-й минуте, отличился Кирил Десподов. На 20-й Дидар Жалмукан вернул ничью на табло.

На 51-й минуте вышедший на замену во втором тайме форвард Тонислав Йорданов вывел хозяев вперед, поразив ворота Дмитрия Колбунцева. Но на 86-й минуте также не попавший в стартовый состав своей команды нападающий Оралхан Омиртаев сравнял счет.

Отметим, что главным тренером молодежной сборной является казахстанский специалист Владимир Никитенко.

Напомним, команда стартовала в этом турнире с победы над Люксембургом (2:1), затем со счетом 1:1 сыграла с командой Черногории и проиграла Франции (1:4). Следующий матч казахстанская «молодежка» проведет также против Болгарии, только уже на своем поле, 10-го октября.

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