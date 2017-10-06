Мутко: Молодежная сборная России в матче с австрийцами не показала весь свой потенциал

Источник: ИТАР-ТАСС

Российская «молодежка» в пятницу в Москве обыграла австрийцев со счетом 1:0.

«Матч проходил в сложных условиях — было очень тяжелое поле, дождь лил всю дорогу; отсюда — много брака, потерь мяча, ненужных отскоков. Ребята были напряжены. Я считаю, что их потенциал намного выше, в нашей команде много интересных игроков, быстрых. Но по самоотдаче, по желанию играть, по борьбе наши ребята молодцы», — сказал Мутко.

«Австрийцы — приличная, добротная команда, периодами нам приходилось трудно. Главное, что мы победили, поздравляю ребят. Будем двигаться дальше — следующий матч с сербами, который будет еще сложнее», — отметил глава РФС.

Старшим тренером молодежной сборной России с января этого года является Евгений Бушманов. На вопрос, как он оценивает работу этого специалиста, Мутко ответил: «Мы в начале пути. Одна осечка уже есть — в игре с командой Армении. Каждое очко на вес золота, конкуренция в этой группе будет очень жесткой».