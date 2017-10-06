Молодежка справилась с австрийцами без Чалова и Жамалетдинова

Россия — Австрия — 1:0 (1:0)

Гол: Жемалетдинов, 27 — с пенальти.



Россия: Митрюшкин, Рассказов, Довбня, Чернов, Шакуро, Жемалетдинов, Ланин, Гулиев, Жигулев, Зуев (Бакаев, 63), Мелкадзе.



Австрия: А. Шлагер, Глухакович, Маресич, Баумгартнер, Улльманн, Хорват, К. Шлагер, Ловрич (Прокоп, 57), Лаймер (Квашина, 46), Хонзак, Якупович (Фридль, 71).



Предупреждения: К. Шлагер, 8. Чернов, 24. Ловрич, 51. Бакаев, 82.

Судья: Аль-Хаким (Швеция).



6 октября. Москва. Стадион «Октябрь».

Нынешним футболистам молодежной сборной России повезло. В отличие от множества предшественников, почти все игроки имеют постоянную практику в клубах. Чалов и Жамалетдинов фактически стали незаменимыми в атакующих построениях ЦСКА. Митрюшкин уже не первый год основной вратарь в швейцарском «Сьоне». Зуев выходит на замену в каждой встрече «Ростова». Мелкадзе за «Тосно» вместе с нападающим основной сборной Заболотным терроризирует оборону соперников.

Казалось бы, уж этот состав должен всех рвать в отборе к чемпионату Европы 2019 года. Однако пока не удается. Несмотря на игровое преимущество, домашний матч с молодыми армянами завершился безголовой ничьей. Потеря этих очков может оказаться фатальной в будущем. Да, в следующей встрече была обыграна команда Гиблартара. Но все понимают, это не топ-сборная. И сам итоговый результат был достигнут уже в концовке встречи. Не сказать, что счет был по игре.

В связи с такими результатами матч с Австрией приобретал чуть ли не решающее значение.

Напомним, что и в прошлом отборе нашей команде уже пришлось встречаться с австрийцами. В домашнем матче была ничья — 1:1, на выезде — результативное поражение — 3:4.

И теперь было непросто. В самом начале встречи австрийцы взяли мяч под контроль. А на десятой минуте лишь перекладина спасла сборную России, Митрюшкин был бы бессилен. Зато после этого момента наши ребята завелись, встрепенулись.

Вначале Жемалетдинов из «Рубина» (не путать с Жамалетдиновым из ЦСКА) протащил мяч до штрафной и вывел Мелкадзе на пустые ворота. Однако форвард замешкался и пробил прямо в набегающего защитника. Зато в середине тайма нападающий «Тосно» исправился. После прекрасного паса от хавбека «Рубина» Георгий выскакивал один на один с вратарем, однако его свалил защитник австрийцев. Жемалетдинов уверенно реализовал 11-метровый.

Стоит отметить, что на матче присутствовал президент РФС Виталий Мутко. Он активно переживал за молодых ребят, постоянно бегая по ВИП-трибуне и заводя остальных обитателей ложи — главу РФПЛ Прядкин, генерального директора ЦСКА Бабаева и бывшего тренера сборной Бышовца. А после забитого мяча победно взмахнул рукой и прикрикнул: «Йеес!».

Гол в ворота австрийцев негативно сказался на игре россиян. Команда прижалась к воротам, однако у соперников не получались позиционные атаки. Сыграла свою роль и погода. Беспрерывный ливень снизил темп игры. Потяжелело поле. Жалко было и болельщиков. На стадионе «Октябрь» отсутсвует крыша. Многие, кто не взял зонтик, были вынуждены мокнуть все 90 минут. Непонятна логика организаторов, которые решили провести матч в этом месте в три часа дня.

Вторая половина встречи также прошла с преимуществом Австрии. Однако до голевых моментов дело почти не доходило. Зато неутомимый Мелкадзе вместе с Жемалетдиновым на пару напрягали оборону соперника. А вот армейский Жамалетдинов, дебютант национальной команды, так и не получил игрового времени. Как и Чалов. И это решение старшего тренера, как показал результат, оказалось правильным.

Когда-то молодежную сборную должно было прорвать. Впереди у команды Бушманова выезд в Сербию.