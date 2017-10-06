Молодежная сборная России обыграла Австрию и вышла на первое место в группе
В матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная России одержала победу над Австрией — 1:0.
В матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная России одержала победу над Австрией — 1:0.
Единственный гол в этой встрече был забит на 27-й минуте. Ворота австрийцев поразил нападающий Рифат Жемалетдинов, реализовав пенальти.
Благодаря этой победе россияне вышли на первое место в группе 7. Национальная команда, обошедшая Армению, имеет в своем активе 7 очков после трех проведенных игр.
Чемпионат Европы (до U-21)
Отборочный турнир
Группа 7
Россия — Австрия — 1:0 (1:0)
Гол: Жемалетдинов, 27 — с пенальти.
Россия: Митрюшкин, Рассказов, Довбня, Чернов, Шакуро, Жемалетдинов, Ланин, Гулиев, Жигулев, Зуев (Бакаев, 63), Мелкадзе.
Австрия: А. Шлагер, Глухакович, Маресич, Баумгартнер, Улльманн, Хорват, К. Шлагер, Ловрич (Прокоп, 57), Лаймер (Квашина, 46), Хонзак, Якупович (Фридль, 71).
Предупреждения: К. Шлагер, 8. Чернов, 24. Ловрич, 51. Бакаев, 82.
Судья:
6 октября. Москва. Стадион «Октябрь».