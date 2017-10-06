Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Умерла актриса Анна Вяземски
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Грузия
Уэльс
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Ирландия
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Италия
Македония
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Лихтенштейн
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Испания
Албания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
Финляндия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Исландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Косово
Украина
Все события
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Бизнесмена расстрелял в центре Москвы велосипедист
Фоторепортажи
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
28«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»
17:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Молодежная сборная России обыграла Австрию и вышла на первое место в группе

В матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная России одержала победу над Австрией — 1:0.

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол в этой встрече был забит на 27-й минуте. Ворота австрийцев поразил нападающий Рифат Жемалетдинов, реализовав пенальти.

Благодаря этой победе россияне вышли на первое место в группе 7. Национальная команда, обошедшая Армению, имеет в своем активе 7 очков после трех проведенных игр.

Чемпионат Европы (до U-21)

Отборочный турнир

Группа 7

Россия — Австрия — 1:0 (1:0)

Гол: Жемалетдинов, 27 — с пенальти.

Россия: Митрюшкин, Рассказов, Довбня, Чернов, Шакуро, Жемалетдинов, Ланин, Гулиев, Жигулев, Зуев (Бакаев, 63), Мелкадзе.

Австрия: А. Шлагер, Глухакович, Маресич, Баумгартнер, Улльманн, Хорват, К. Шлагер, Ловрич (Прокоп, 57), Лаймер (Квашина, 46), Хонзак, Якупович (Фридль, 71).

Предупреждения: К. Шлагер, 8. Чернов, 24. Ловрич, 51. Бакаев, 82.

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

6 октября. Москва. Стадион «Октябрь».

Россия U-21
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России
Игорь Акинфеев: Матч с Кореей на ЧМ-2014 в прошлом. Тема закрыта
Аргентина рискует не попасть на ЧМ-2018 по футболу в России
Россия - Южная Корея: 10 фактов о противостоянии
«Бавария» объявила о назначении нового главного тренера
Белявский — четвертый. Драма в финале мужского многоборья
Новости
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь