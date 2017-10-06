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01:53 (мск), источник: ТАСС

Российская молодежная сборная по футболу сыграет с австрийцами в отборочном матче

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу сыграет в пятницу с командой Австрии в отборочном матче чемпионата Европы 2019 года. Конкуренты по группе 7 имеют в активе домашние победы над аутсайдером из Гибралтара со счетом 3:0, однако российская команда уже потеряла очки во встрече с лидером из Армении.

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Евгения Бушманова проведут на московском стадионе «Октябрь» третий подряд домашний отборочный матч чемпионата Европы. Набрав четыре очка в двух играх 7-й группы, сборная России уступает лидерство армянской команде, у которой семь очков после четырех сыгранных матчей. 7-я группа — достаточно ровная по составу, здесь также выступают команды Сербии и Македонии, которые провели всего по одному матчу. Сборные Австрии, Македонии и Сербии сыграли набрали по три очка.

Задача, которая стоит перед сборной России, — занять в группе первое место, которое гарантирует участие в финальном турнире, запланированном на июнь 2019 года в Италии и Сан-Марино. Путевки получат победители девяти отборочных групп, а также два победителя стыковых матчей между четырьмя лучшими командами из числа занявших вторые места. В группе 7 не будут считаться результаты с худшей сборной (ей, скорее всего, станут футболисты Гибралтара, которые потерпели уже пять поражений), и, учитывая примерно равный класс остальных соперников, которые наверняка будут терять очки, попадание в стыковые матчи со второго места будет маловероятным.

Выход в финальный турнир позволит побороться за путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио, европейские команды получат четыре лицензии на Игры, где сборная России никогда не выступала.

23 кандидата в сборную

На тренировочный сбор российской молодежной команды вызваны 23 футболиста, которые готовятся к матчу с австрийцами, а также предстоящей 10 октября в Нови-Саде встрече со сборной Сербии. Команда занимается в подмосковном Новогорске на базе столичного «Динамо», рядом с местом дислокации главной команды страны. Бушманов практически не сделал перестановок в составе после матчей с футболистами из Армении и Гибралтара, новичком стал лишь 20-летний форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов, который стал забивать как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов.

В Новогорске готовятся вратари Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария), Игорь Лещук («Динамо»), Игорь Обухов («Тюмень»), защитники Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба — «Спартак-2»), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба — «Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»), полузащитники — Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба — «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Олимпиец»), нападающие — Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба — ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тосно»).

В отборочном турнире молодежного чемпионата Европы 2017 года сборные России и Австрии также попали в одну группу. Российская команда, которой руководили сначала Дмитрий Хомуха, а затем — Николай Писарев, заняла лишь пятое место, тогда как австрийцы стали вторыми, однако в стыковых матчах уступили дорогу в финальный турнир испанским сверстникам. Домашний матч с австрийцами сборная России провела в сентябре 2016 года в Химках (1:1), причем мячи забили футболисты, которые могут выйти на поле и в пятницу — Александр Зуев и Арнель Якупович.

Тренер у австрийцев не поменялся, молодежную команду продолжает возглавлять Вернер Грегорич, работающий на этой должности с 2012 года. А самым известным игроком австрийцев является ее капитан, центральный защитник Филипп Линхарт, который выступает в основном составе за клуб первой германской бундеслиги «Фрайбург».

Матч молодежных сборных России и Австрии пройдет на стадионе «Октябрь», начало — 15:00 мск. Вход для болельщиков бесплатный, необходимо лишь получить пригласительный билет. Главным арбитром назначен Мохаммед Аль-Хаким из Швеции.

В пятницу пройдет еще одна встреча в 7-й отборочной группе — в Скопье сыграют команды Македонии и Сербии.

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