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21:30 (мск), источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси проиграла футболистам Хорватии, пропустив два мяча в компенсированное время

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) потерпели второе поражение в отборочном турнире чемпионата Европы-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Вараждине белорусы уступили команде Хорватии со счетом 1:2. В первом тайме забитых мячей не было, а в самом начале второй половины игры Иван Бахар вывел гостей вперед. Белорусские футболисты выигрывали почти до финального свистка, но победу не удержали. В компенсированные 5 минут хозяева сумели дважды поразить ворота Дениса Щербицкого и вырвали победу.

До этого подопечные Людаса Румбутиса выиграли у сверстников из Сан-Марино — 1:0 (дома), сыграли вничью с чехами — 1:1 (в гостях) и уступили Греции — 0:2 (дома). В следующем туре, 10 октября, белорусская «молодежка» примет в Борисове футболистов Молдовы, которые сегодня в Кишиневе встречались с греками и проиграли 0:2.

Турнирное положение в 1-й квалификационной группе сейчас таково: Греция — 9 очков (3 матча; разница мячей — 9−1), Хорватия — 6 (2; 5−1), Беларусь — 4 (4; 3−5), Молдова — 3 (4; 3−10), Чехия — 1 (1; 1−1), Сан-Марино — 0 (2; 0−3).

В финальную часть, которая пройдет летом 2019 года в Италии, выйдут 9 победителей отборочных групп, а 4 лучшие сборные из занявших вторые места проведут стыковые матчи, определив еще двух финалистов молодежного первенства Старого Света.

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