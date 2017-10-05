Молодежная сборная Беларуси проиграла футболистам Хорватии, пропустив два мяча в компенсированное время

Сегодня в Вараждине белорусы уступили команде Хорватии со счетом 1:2. В первом тайме забитых мячей не было, а в самом начале второй половины игры Иван Бахар вывел гостей вперед. Белорусские футболисты выигрывали почти до финального свистка, но победу не удержали. В компенсированные 5 минут хозяева сумели дважды поразить ворота Дениса Щербицкого и вырвали победу.

До этого подопечные Людаса Румбутиса выиграли у сверстников из Сан-Марино — 1:0 (дома), сыграли вничью с чехами — 1:1 (в гостях) и уступили Греции — 0:2 (дома). В следующем туре, 10 октября, белорусская «молодежка» примет в Борисове футболистов Молдовы, которые сегодня в Кишиневе встречались с греками и проиграли 0:2.

Турнирное положение в 1-й квалификационной группе сейчас таково: Греция — 9 очков (3 матча; разница мячей — 9−1), Хорватия — 6 (2; 5−1), Беларусь — 4 (4; 3−5), Молдова — 3 (4; 3−10), Чехия — 1 (1; 1−1), Сан-Марино — 0 (2; 0−3).