Сборная России U17 уступила Финляндии в матче отбора на юношеский ЧЕ

Встреча прошла в Коуволе (Финляндия) на стадионе «Савиниеми — Кюменлааксон» и завершилась со счётом 0:1.



Единственный гол нападающий финнов Максимо Толонен забил в конце первого тайма.



В параллельном матче 4-й группы отбора сборная Исландии обыграл команду Фарерских островов (2:0).

Турнирное положение в 4-й группе после двух туров: 1. Исландия — 4 очка; 2. Финляндия — 4; 3. Россия — 3; Фарерские острова — 0.