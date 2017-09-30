Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-euro/31180735/
30 сентября 2017, 20:06 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Сборная России U17 уступила Финляндии в матче отбора на юношеский ЧЕ

Сборная России U17 уступила Финляндии в матче отборочного мини-турнира юношеского чемпионата Европы.

Встреча прошла в Коуволе (Финляндия) на стадионе «Савиниеми — Кюменлааксон» и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол нападающий финнов Максимо Толонен забил в конце первого тайма.

В параллельном матче 4-й группы отбора сборная Исландии обыграл команду Фарерских островов (2:0).

Турнирное положение в 4-й группе после двух туров: 1. Исландия — 4 очка; 2. Финляндия — 4; 3. Россия — 3; Фарерские острова — 0.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата Европы

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я