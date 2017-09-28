Жеребьевка игр отбора на футбольный Евро-2020 пройдет в декабре 2018 года в Дублине

Ожидается, что на церемонию, которая состоится в декабре 2018 года, прибудут около 650 гостей, в том числе около 300 представителей сборных-участниц.

Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы: Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).

В Дублине планируется провести четыре матча турнира, доход от которых ожидается в размере 40−50 миллионов евро.