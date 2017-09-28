Жеребьевка игр отбора на футбольный Евро-2020 пройдет в декабре 2018 года в Дублине
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал Дублин местом проведения жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ирландии.
Ожидается, что на церемонию, которая состоится в декабре 2018 года, прибудут около 650 гостей, в том числе около 300 представителей
Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы:
В Дублине планируется провести четыре матча турнира, доход от которых ожидается в размере 40−50 миллионов евро.
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