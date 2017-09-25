Стал известен состав молодежной сборной России по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2019
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу (игроки не старше 21 года) во главе с Евгением Бушмановым назвал состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2019 года со сборными Австрии и Сербии. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
В итоговую заявку российской команды вошли 23 человека:
вратари — Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария), Игорь Лещук («Динамо»), Игорь Обухов («Тюмень»);.
защитники — Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба — «Спартак-2»), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба — «Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»);.
полузащитники — Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба — «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Олимпиец»);.
нападающие — Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба — ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тосно»).
Матч против австрийцев пройдет 6 октября в Москве, против сербов — 10 октября в Нови Саде.
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