Объявлен расширенный состав молодежной сборной Казахстана на два матча с Болгарией
Старший тренер молодежной сборной Казахстана Владимир Никитенко объявил список вызванных футболистов на отборочные матчи чемпионата Европы-2019.
В начале октября молодежная сборная Казахстана в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2019 сыграет два матча против сборной Болгарии.
Первый матч пройдет в Болгарии. Игра состоится 6 октября на стадионе «Трейс Арена» в городе
Представляем вашему вниманию расширенный список молодежной сборной Казахстана:
Вратари: Дмитрий Колбунцов («Жетысу»), Тимурбек Закиров («Кызыл-Жар СК»), Султан Бусурманов («Тобол»);
Защитники: Даурен Мажитов («Атырау»), Айбол Абикен, Александр Соколенко, Ескендир Кыбырай (все — «Кайрат»), Султан Абилгазы («Окжетпес»), Бекзат Шадманов («Тараз»), Руслан Алимбаев («Шахтер»), Карам Султанов («Кызыл-Жар СК»);
Полузащитники: Дидар Жалмукан («Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Тараз»), Геворг Наджарян («Шахтер»), Юрий Перцух («Акжайык»), Куаныш Калмуратов («Атырау»), Демият Сламбеков («Жетысу»), Рашид Люхай, Рамазан Оразов (оба — «Кайрат»);
Нападающие: Максим Федин («Окжетпес»), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Еркебулан Сейдахмет («Тараз»), Самат Сарсенов, Акмаль Бактияров (оба — «Кайрат»).
В резервный список попали: вратарь — Игорь Трофимец («Актобе»), защитники — Айбол Жахаев («Кайсар»), Максим Чалкин («Рузаевка»), Алибек Касым («Кайрат»), полузащитники — Иван Антипов («Акжайык»), Артем Попов («Иртыш»), Адилет Абденаби («Жетысу»), нападающие — Темирлан Амиров (СДЮШОР № 7), Артем Шушеначев («Кайрат»).
Тренерский штаб: Владимир Никитенко — старший тренер, Юрий Коньков — ассистент старшего тренера, Николай Родионов — тренер по вратарям, Александр Брейткрейц — менеджер, Музаффар Абдулсатаров — администратор, Петр Пустовар — доктор, Александр Корнилов — массажист, Тимур Кусаинов — аналитик.
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