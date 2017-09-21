Объявлен расширенный состав молодежной сборной Казахстана на два матча с Болгарией

В начале октября молодежная сборная Казахстана в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2019 сыграет два матча против сборной Болгарии.



Первый матч пройдет в Болгарии. Игра состоится 6 октября на стадионе «Трейс Арена» в городе Старо-Загора. Начало матча 21:30 по времени Астаны. Спустя четыре дня команды встретится вновь, но уже в столице Казахстана. Встреча состоится 10 октября на стадионе «Астана Арена» и начнется 19:00 по местному времени.



Представляем вашему вниманию расширенный список молодежной сборной Казахстана:



Вратари: Дмитрий Колбунцов («Жетысу»), Тимурбек Закиров («Кызыл-Жар СК»), Султан Бусурманов («Тобол»);



Защитники: Даурен Мажитов («Атырау»), Айбол Абикен, Александр Соколенко, Ескендир Кыбырай (все — «Кайрат»), Султан Абилгазы («Окжетпес»), Бекзат Шадманов («Тараз»), Руслан Алимбаев («Шахтер»), Карам Султанов («Кызыл-Жар СК»);



Полузащитники: Дидар Жалмукан («Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Тараз»), Геворг Наджарян («Шахтер»), Юрий Перцух («Акжайык»), Куаныш Калмуратов («Атырау»), Демият Сламбеков («Жетысу»), Рашид Люхай, Рамазан Оразов (оба — «Кайрат»);



Нападающие: Максим Федин («Окжетпес»), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Еркебулан Сейдахмет («Тараз»), Самат Сарсенов, Акмаль Бактияров (оба — «Кайрат»).



В резервный список попали: вратарь — Игорь Трофимец («Актобе»), защитники — Айбол Жахаев («Кайсар»), Максим Чалкин («Рузаевка»), Алибек Касым («Кайрат»), полузащитники — Иван Антипов («Акжайык»), Артем Попов («Иртыш»), Адилет Абденаби («Жетысу»), нападающие — Темирлан Амиров (СДЮШОР № 7), Артем Шушеначев («Кайрат»).



Тренерский штаб: Владимир Никитенко — старший тренер, Юрий Коньков — ассистент старшего тренера, Николай Родионов — тренер по вратарям, Александр Брейткрейц — менеджер, Музаффар Абдулсатаров — администратор, Петр Пустовар — доктор, Александр Корнилов — массажист, Тимур Кусаинов — аналитик.