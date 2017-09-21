Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-euro/31080250/
21 сентября 2017, 14:27 | Футбол: Чемпионат Европы | Sports.kz

Объявлен расширенный состав молодежной сборной Казахстана на два матча с Болгарией

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Владимир Никитенко объявил список вызванных футболистов на отборочные матчи чемпионата Европы-2019.

В начале октября молодежная сборная Казахстана в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2019 сыграет два матча против сборной Болгарии.

Первый матч пройдет в Болгарии. Игра состоится 6 октября на стадионе «Трейс Арена» в городе Старо-Загора. Начало матча 21:30 по времени Астаны. Спустя четыре дня команды встретится вновь, но уже в столице Казахстана. Встреча состоится 10 октября на стадионе «Астана Арена» и начнется 19:00 по местному времени.

Представляем вашему вниманию расширенный список молодежной сборной Казахстана:

Вратари: Дмитрий Колбунцов («Жетысу»), Тимурбек Закиров («Кызыл-Жар СК»), Султан Бусурманов («Тобол»);

Защитники: Даурен Мажитов («Атырау»), Айбол Абикен, Александр Соколенко, Ескендир Кыбырай (все — «Кайрат»), Султан Абилгазы («Окжетпес»), Бекзат Шадманов («Тараз»), Руслан Алимбаев («Шахтер»), Карам Султанов («Кызыл-Жар СК»);

Полузащитники: Дидар Жалмукан («Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Тараз»), Геворг Наджарян («Шахтер»), Юрий Перцух («Акжайык»), Куаныш Калмуратов («Атырау»), Демият Сламбеков («Жетысу»), Рашид Люхай, Рамазан Оразов (оба — «Кайрат»);

Нападающие: Максим Федин («Окжетпес»), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Еркебулан Сейдахмет («Тараз»), Самат Сарсенов, Акмаль Бактияров (оба — «Кайрат»).

В резервный список попали: вратарь — Игорь Трофимец («Актобе»), защитники — Айбол Жахаев («Кайсар»), Максим Чалкин («Рузаевка»), Алибек Касым («Кайрат»), полузащитники — Иван Антипов («Акжайык»), Артем Попов («Иртыш»), Адилет Абденаби («Жетысу»), нападающие — Темирлан Амиров (СДЮШОР № 7), Артем Шушеначев («Кайрат»).

Тренерский штаб: Владимир Никитенко — старший тренер, Юрий Коньков — ассистент старшего тренера, Николай Родионов — тренер по вратарям, Александр Брейткрейц — менеджер, Музаффар Абдулсатаров — администратор, Петр Пустовар — доктор, Александр Корнилов — массажист, Тимур Кусаинов — аналитик.

Сборная Казахстана U-21
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Болгарии U-21
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата Европы

Все новости
20 сентября

Санчес рассказал, почему Головкин не работал по корпусу Альвареса

За счет чего Головкин смог выдержать самый сильный удар Альвареса

Тренер Мигеля Котто озвучил свои подсчеты очков боя Головкин - Альварес