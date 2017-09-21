Молодежные сборные Казахстана и Болгарии сыграют в Астане

В текущем отборочном цикле подопечные Владимира Никитенко провели три матча и набрали четыре очка.

Команда в стартовом матче квалификации одержала волевую победу над Люксембургом (2:1) на выезде, затем Актобе на последних секундах вырвала ничью в матче с Черногорией (1:1). В третьем поединке, который состоялся во французском Ле-Мане, наши футболисты уступили хозяевам поля (1:4) по ходу встречи ведя в счете, при этом, играя в меньшинстве практически весь матч.



Игра в Астана станет пятой для молодежной сборной в нынешнем отборочном цикле. Перед этой встречей наши футболисты также сыграют с Болгарией, но на выезде, 6 октября.