Молодежные сборные Казахстана и Болгарии сыграют в Астане
Отборочный матч чемпионата Европы-2019 между молодежными сборными Казахстана и Болгарии состоится 10 октября в столице, на стадионе «Астана Арена». Начало матча 19:00 по местному времени.
В текущем отборочном цикле подопечные Владимира Никитенко провели три матча и набрали четыре очка.
Команда в стартовом матче квалификации одержала волевую победу над Люксембургом (2:1) на выезде, затем Актобе на последних секундах вырвала ничью в матче с Черногорией (1:1). В третьем поединке, который состоялся во французском
Игра в Астана станет пятой для молодежной сборной в нынешнем отборочном цикле. Перед этой встречей наши футболисты также сыграют с Болгарией, но на выезде, 6 октября.
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