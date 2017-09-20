Стокгольм или Кардифф могут заменить Брюссель в качестве города-организатора Евро-2020

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Ранее агентство Reuters сообщило, что Брюссель рискует лишиться права на проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за проблем со строительством стадиона. Возведение Национального стадиона в столице Бельгии задерживается из-за проблем с утверждением разрешения на строительство и получением экологических документов.

«Мы по-прежнему доверяем Брюсселю. Нельзя сейчас говорить, что они лишатся права провести матчи Евро-2020. До конца ноября они должны подтвердить свои намерения. У нас есть план Б, Стокгольм или Кардифф могут заменить Брюссель», — отметил Чеферин, добавив, что также существует вариант с лондонским «Уэмбли», который не будет принимать матчи группового этапа.