Стокгольм или Кардифф могут заменить Брюссель в качестве города-организатора Евро-2020
НЬОН /Швейцария/, 20 сентября. /ТАСС/. Кардифф или Стокгольм рассматриваются в качестве возможной замены Брюсселя как
города-организатора матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом журналистам сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
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Ранее агентство Reuters сообщило, что Брюссель рискует лишиться права на проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года
«Мы
В сентябре 2014 года исполком УЕФА принял решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового турнира и по встрече ¼ финала состоятся в
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