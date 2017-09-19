Брюссель может быть исключен из числа городов — хозяев ЧЕ-2020 по футболу
ТАСС, 19 сентября. Брюссель рискует лишиться права на проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года
из-за проблем со строительством стадиона. Об этом сообщает Reuters.
Возведение Национального стадиона в столице Бельгии задерживается
«Мы
Брабандер сообщил, что на утверждение разрешения на строительство уйдет порядка 150 дней, на возведение стадиона — 12−18 месяцев.
В сентябре 2014 года исполком УЕФА принял решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового этапа и по встрече ¼ финала состоятся в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter