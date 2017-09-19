Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-euro/31059385/
19 сентября 2017, 21:45 | Футбол: Чемпионат Европы | ТАСС

Брюссель может быть исключен из числа городов — хозяев ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 19 сентября. Брюссель рискует лишиться права на проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за проблем со строительством стадиона. Об этом сообщает Reuters.

Возведение Национального стадиона в столице Бельгии задерживается из-за проблем с утверждением разрешения на строительство и получением экологических документов. По словам генерального секретаря Королевской бельгийской футбольной ассоциации Коэна де Брабандера, решение о возможном исключении Брюсселя из числа городов — хозяев чемпионата Европы будет принимать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы по-прежнему верим, что примем матчи чемпионата Европы, но в то же время остаемся реалистами — решение по данному вопросу зависит не от нас, — отметил он. — Решение примет УЕФА».

Брабандер сообщил, что на утверждение разрешения на строительство уйдет порядка 150 дней, на возведение стадиона — 12−18 месяцев.

В сентябре 2014 года исполком УЕФА принял решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового этапа и по встрече ¼ финала состоятся в Санкт-Петербурге (Россия), Риме (Италия), Мюнхене (Германия) и Баку (Азербайджан). Еще восемь городов примут по три матча группового этапа и по встрече 1/8 финала — Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Нидерланды), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Брюссель и Глазго (Шотландия). Полуфиналы и финал соревнований состоятся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата Европы

Жамалетдинов вошел в расширенный состав «молодежки» РФ

Жамалетдинов вошел в расширенный состав «молодежки» РФ

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов вошел в расширенный состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 с командами Австрии и Сербии, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Еще 7 новостей  Все новости

Брюссель может быть исключен из числа городов - хозяев ЧЕ-2020 по футболу

Гамба: все призеры чемпионата России по дзюдо выступят на международных турнирах

РУСАДА намерено обеспечить полноценный допинг-контроль всех российских участников ОИ-2018

Колобков обсудил с послом Ирана в РФ вопросы взаимодействия в спортивной сфере