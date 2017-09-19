Брюссель может быть исключен из числа городов - хозяев ЧЕ-2020 по футболу

Возведение Национального стадиона в столице Бельгии задерживается из-за проблем с утверждением разрешения на строительство и получением экологических документов. По словам генерального секретаря Королевской бельгийской футбольной ассоциации Коэна де Брабандера, решение о возможном исключении Брюсселя из числа городов — хозяев чемпионата Европы будет принимать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы по-прежнему верим, что примем матчи чемпионата Европы, но в то же время остаемся реалистами — решение по данному вопросу зависит не от нас, — отметил он. — Решение примет УЕФА».

Брабандер сообщил, что на утверждение разрешения на строительство уйдет порядка 150 дней, на возведение стадиона — 12−18 месяцев.