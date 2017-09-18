Жамалетдинов вошел в расширенный состав «молодежки» РФ

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Молодежная сборная России в стартовых матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2019 дома сыграла вничью с командой Армении (0:0) и победила сборную Гибралтара (3:0). Матч с австрийцами состоится 6 октября в Москве, с сербами — 10 октября в городе Нови-Сад. Жамалетдинов на прошлой неделе помог ЦСКА обыграть португальскую «Бенфику» в Лиге чемпионов, забив победный гол.

«Включили в него (состав) 28 футболистов, через неделю объявим окончательный список из 23 игроков. По сравнению с предыдущим сбором кардинальных изменений в нем нет, разве что можно отметить появление форварда ЦСКА Жамалетдинова, ярко проявившего себя в матчах чемпионата России и Лиги чемпионов», — сказал старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.

Расширенный состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2019 выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»);.

защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все — «Спартак-2» Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба — «Краснодар-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика» Калининград), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»);.

полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Рубин» Казань), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба — «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Коновалов («Кубань» Краснодар), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).

нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба — ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).