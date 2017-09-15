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15 сентября 2017, 21:31 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

В Германии выбрали 10 стадионов в заявочный список для проведения матчей ЧЕ-2024

Немецкий футбольный союз заявил 10 стадионов для проведения матчей чемпионата Европы 2024 года.

Немецкий футбольный союз заявил 10 стадионов для проведения матчей чемпионата Европы 2024 года. Увеличить
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В заявочный лист вошли «Альянц Арена» (Мюнхен), Олимпиаштадион (Берлин), «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд), «Эсприт Арена» (Дюссельдорф), «Коммерцбанк-Арена» (Франкфурт), «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен), Фолькспаркштадион (Гамбург), «Райн-Энерги» (Кёльн), «Ред Булл-Арена — Центральштадион» (Лейпциг) и «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт).

До 27 апреля 2018 года Немецкий футбольный союз должен отправить в УЕФА полный пакет документов.

Окончательное решение относительно страны-хозяйки УЕФА примет в сентябре 2018 года. Единственным конкурентом Германии является Турция.
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