В Германии выбрали 10 стадионов в заявочный список для проведения матчей ЧЕ-2024
Немецкий футбольный союз заявил 10 стадионов для проведения матчей чемпионата Европы 2024 года.
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В заявочный лист вошли «Альянц Арена» (Мюнхен), Олимпиаштадион (Берлин), «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд), «Эсприт Арена» (Дюссельдорф), «Коммерцбанк-Арена» (Франкфурт), «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен), Фолькспаркштадион (Гамбург), «Райн-Энерги» (Кёльн), «Ред
До 27 апреля 2018 года Немецкий футбольный союз должен отправить в УЕФА полный пакет документов.
Окончательное решение относительно
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