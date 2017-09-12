Наставник и 10 воспитанниц «Чертаново» в молодежной сборной России
С 12 по 18 сентября женская молодежная сборная России примет участие в 1-м отборочном раунде Чемпионата Европы-2018 U-19.
За выход в следующий этап квалификации россиянки поспорят с
По итогам проделанной работы тренерский штаб «молодежки» определился с итоговой заявкой команды на 1-й отборочный раунд ЕВРО, в которую вошли 20 футболисток 1999−2000 годов рождения.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ:
Вратари:
Татьяна Дронова («Чертаново» Москва), Наталья Становова (вице-капитан) («Кубаночка» Краснодар).
Защитники:
Анна Ермолаева («Кузбасс» Кемерово), Вероника Куропаткина (без клуба), Маргарита Мануйлова («Россиянка» Московская область), Дарья Машина, Милена Никитина (вице-капитан) (обе — «Чертаново» Москва), Виктория Шкода («Кубаночка» Краснодар).
Полузащитники:
Валерия Беспаликова (ЦСКА Москва), Анастасия Дронова («Россиянка» Московская область), Виктория Дубова (капитан), Диана Кузьмина, Полина Органова, Юлия Федотова, Яна Шеина (все — «Чертаново» Москва), Алина Мягкова, Алена Рузина (обе — СШОР № 27 «Сокол» Москва).
Нападающие:
Кристина Ванькова, Кристина Черкасова (обе — «Чертаново» Москва), Елена Шестернева («Кубаночка» Краснодар).
По итогам 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы борьбу продолжат 28 сборных — обладатели первых двух мест каждой из 12 групп и лучшие четыре команды из числа финишировавших третьими. В финальную часть выйдут 7 лучших сборных — победители
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ:
12 сентября (вторник).
16.00.
Россия — Грузия.
Тбилиси. Стадион имени Михаила Месхи-2.18.00.
Греция — Польша.
Тбилиси. Стадион имени Давида Петриашвили.
15 сентября (пятница).
16.00.
Польша — Грузия.
Тбилиси. Стадион имени Михаила Месхи-2.18.00.
Россия — Греция.
Тбилиси. Стадион имени Давида Петриашвили.
18 сентября (понедельник).
16.00.
Грузия — Греция.
Тбилиси. Стадион имени Михаила Месхи-2.16.00.
Россия — Польша.
Тбилиси. Стадион имени Давида Петриашвили.
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