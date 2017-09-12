Наставник и 10 воспитанниц «Чертаново» в молодежной сборной России

За выход в следующий этап квалификации россиянки поспорят с командой-хозяйкой мини-турнира Грузией, Грецией и Польшей. В рамках подготовки к отборочному испытанию, с 1 по 9 сентября, наша сборная, которую возглавляет наставник молодежной команды московского «Чертаново» Роман Езопов, а ассистирует еще один тренер школы «Чертаново» Андрей Рзянин, провела учебно-тренировочный сбор в подмосковном Кратово. Российские футболистки не только тренировались, но и сыграли два товарищеских матча. В первом из них девушки разошлись миром с командой «Чертаново» среди юношей 2002 года рождения (1:1), отличилась Кристина Ванькова. Во втором спарринге «сборницы» разгромили представляющую первый дивизион СШОР № 27 «Сокол» (Москва) со счетом 3:0. Дубль оформила все та же Ванькова, еще один гол забила Виктория Дубова.

По итогам проделанной работы тренерский штаб «молодежки» определился с итоговой заявкой команды на 1-й отборочный раунд ЕВРО, в которую вошли 20 футболисток 1999−2000 годов рождения.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ:

Вратари:

Татьяна Дронова («Чертаново» Москва), Наталья Становова (вице-капитан) («Кубаночка» Краснодар).

Защитники:

Анна Ермолаева («Кузбасс» Кемерово), Вероника Куропаткина (без клуба), Маргарита Мануйлова («Россиянка» Московская область), Дарья Машина, Милена Никитина (вице-капитан) (обе — «Чертаново» Москва), Виктория Шкода («Кубаночка» Краснодар).

Полузащитники:

Валерия Беспаликова (ЦСКА Москва), Анастасия Дронова («Россиянка» Московская область), Виктория Дубова (капитан), Диана Кузьмина, Полина Органова, Юлия Федотова, Яна Шеина (все — «Чертаново» Москва), Алина Мягкова, Алена Рузина (обе — СШОР № 27 «Сокол» Москва).

Нападающие:

Кристина Ванькова, Кристина Черкасова (обе — «Чертаново» Москва), Елена Шестернева («Кубаночка» Краснодар).

По итогам 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы борьбу продолжат 28 сборных — обладатели первых двух мест каждой из 12 групп и лучшие четыре команды из числа финишировавших третьими. В финальную часть выйдут 7 лучших сборных — победители мини-турниров Элитного раунда. Финальный турнир будет проведен в Швейцарии летом 2018 года, в нем примут участие 8 сборных, включая команду принимающей страны.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ:

12 сентября (вторник).

16.00.

Россия — Грузия.

Тбилиси. Стадион имени Михаила Месхи-2.18.00.

Греция — Польша.

Тбилиси. Стадион имени Давида Петриашвили.

15 сентября (пятница).

16.00.

Польша — Грузия.

Тбилиси. Стадион имени Михаила Месхи-2.18.00.

Россия — Греция.

Тбилиси. Стадион имени Давида Петриашвили.

18 сентября (понедельник).

16.00.

Грузия — Греция.

Тбилиси. Стадион имени Михаила Месхи-2.16.00.

Россия — Польша.

Тбилиси. Стадион имени Давида Петриашвили.