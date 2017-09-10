Эдер — в «Локо», Саншеш не нужен «Баварии». Герои Евро-2016 год спустя
Победители Евро-2016 добыли славу Португалии, вот только почти никто из них не извлёк личной выгоды. Что творится с их карьерами?
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Антонио Эдер
Тот самый автор «гола на миллион» в дополнительное время финала чемпионата Европы остался на сезон-2016/17 во Франции, где Эдера, понятное дело, многие возненавидели после Евро-2016. Возможно, «Лилль» отказался бы от нападающего прошлым летом, если бы ещё в мае не приобрёл права на арендованного с правом выкупа Эдера у «Суонси». Результативность португальца в минувшем чемпионате Франции разочаровала: лишь шесть голов в 31 матче. Новый главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса дал понять Эдеру, что он не входит в его планы. Чемпиона Европы подобрал «Локомотив».
Ренату Саншеш
«Если бы мы не взяли Саншеша перед чемпионатом Европы, то после этого у нас не было бы шансов. Я рад, что нам хватило мужества заплатить за него такие деньги», — радовался председатель правления «Баварии»
Жоау Мариу
Полузащитника лиссабонского «Спортинга» называли едва ли не ключевой фигурой в системе главного тренера Фернанду Сантуша. Жоау Мариу был настолько полезен и многофункционален, что не возникало никаких сомнений: после Евро-2016 за него развернётся охота со стороны европейских
Пепе
Центральный защитник сборной Португалии попал в символическую сборную чемпионата Европы, заставив своей игрой забыть, что ему уже 33 года. На следующий сезон Пепе стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе «Реала», вот только главные игры «сливочных» прошли без его участия. Пепе постоянно страдал
Руй Патрисиу
Голкипер сборной Португалии никогда не считался сильнейшим звеном в национальной команде, но во Франции он провёл, наверное, лучший турнир в своей карьере. Руй Патрисиу тоже был включён в символическую сборную Евро-2016. Казалось, это позволит ему
Вильям Карвалью
В похожей ситуации находится и другой полузащитник «Спортинга» — Вильям Карвалью.
Адриен Силва
К открытиям чемпионата Европы можно было отнести и полузащитника «Спортинга» Адриена Силву, который стал выходить в «основе» сборной Португалии с матчей
Нани
К началу чемпионата Европы бывший игрок «Манчестер Юнайтед» уже в
Андре Гомеш
Центральному полузащитнику сборной Португалии вроде бы выпала большая удача после чемпионата Европы — он перешёл из «Валенсии» в «Барселону» за 35 млн евро. Вот только вряд ли Андре Гомеш мечтал о таком сценарии своей карьеры в великом каталонском клубе. В минувшем сезоне его команда проиграла «Реалу» Примеру и Лигу чемпионов, а самого португальца болельщики «Барсы» воспринимали как
Рафа Силва
На «золотом» Евро-2016 Рафа Силва принял участие только в матче группового этапа с Австрией, но было интересно последить за карьерой талантливого атакующего хавбека, поскольку он едва не оказался в РФПЛ. «Зенит» по желанию Мирчи Луческу до последнего боролся за приобретение игрока «Браги», предлагал за него 20 млн евро, однако тот предпочёл уйти в «Бенфику». Тренера «орлов», похоже, не слишком вдохновила манера игры Рафы Силва, который очень любит тянуть одеяло на себя. Да и травма затруднила адаптацию новичка. В минувшем сезоне Примейры Рафа Силва выходил в основе лишь в 12 турах (всего — 20 матчей) и забил два гола. Постыдные цифры для чемпиона.
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