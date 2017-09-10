Антонио Эдер

Тот самый автор «гола на миллион» в дополнительное время финала чемпионата Европы остался на сезон-2016/17 во Франции, где Эдера, понятное дело, многие возненавидели после Евро-2016. Возможно, «Лилль» отказался бы от нападающего прошлым летом, если бы ещё в мае не приобрёл права на арендованного с правом выкупа Эдера у «Суонси». Результативность португальца в минувшем чемпионате Франции разочаровала: лишь шесть голов в 31 матче. Новый главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса дал понять Эдеру, что он не входит в его планы. Чемпиона Европы подобрал «Локомотив».

Ренату Саншеш

«Если бы мы не взяли Саншеша перед чемпионатом Европы, то после этого у нас не было бы шансов. Я рад, что нам хватило мужества заплатить за него такие деньги», — радовался председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге по окончании турнира во Франции. Действительно, от лучшего молодого игрока Евро-2016, проданного «Бенфикой» в немецкий клуб за 35 млн евро (без учёта бонусов), ждали очень многого. Однако в Мюнхене Саншеш, по сути, потерял год. Теперь Румменигге говорит, что было бы неплохо, если бы «Баварии» предложили 48 млн евро за португальца, намекая на трансфер игрока в «Милан». Итальянцы столько платить не захотели — Саншеш ушёл в «Суонси» на правах аренды.

Жоау Мариу

Полузащитника лиссабонского «Спортинга» называли едва ли не ключевой фигурой в системе главного тренера Фернанду Сантуша. Жоау Мариу был настолько полезен и многофункционален, что не возникало никаких сомнений: после Евро-2016 за него развернётся охота со стороны европейских топ-клубов. Спор за 23-летнего португальца выиграл «Интер», заплативший 40 млн евро. Год спустя боссы миланского клуба признали свою ошибку и предлагали «ПСЖ» обменять Жоау Мариу на Сержа Орье либо Хавьера Пасторе. Тем не менее избавиться от ненужного игрока пока не удалось — португалец по-прежнему в «Интере».

Пепе

Центральный защитник сборной Португалии попал в символическую сборную чемпионата Европы, заставив своей игрой забыть, что ему уже 33 года. На следующий сезон Пепе стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе «Реала», вот только главные игры «сливочных» прошли без его участия. Пепе постоянно страдал из-за травм — перелома рёбер, растяжения икроножной мышцы, повреждения подколенного сухожилия, ушибов. Из-за этого сыграл всего 13 матчей в Примере. В итоге «Реал» не стал удерживать ветерана, а отпустил его свободным агентом в «Бешикташ».

Руй Патрисиу

Голкипер сборной Португалии никогда не считался сильнейшим звеном в национальной команде, но во Франции он провёл, наверное, лучший турнир в своей карьере. Руй Патрисиу тоже был включён в символическую сборную Евро-2016. Казалось, это позволит ему наконец-то перебраться из португальской Примейры в топовый европейский чемпионат, ведь вратарь засиделся в «Спортинге» до 28 лет. Время идёт, а Руй Патрисиу по-прежнему играет за родной клуб. «Арсенал», «Наполи» и остальные претенденты отказались платить за него требуемую сумму.

Вильям Карвалью

В похожей ситуации находится и другой полузащитник «Спортинга» — Вильям Карвалью. Когда-то его называли чуть ли не самым перспективным опорным полузащитником нового поколения, но чемпиону Европы уже 25 лет, а он до сих пор выступает за лиссабонский клуб. Президент «Спортинга» Бруну ди Карвалью назначает за «опорника» завышенную цену и конфликтует из-за него с «Вест Хэмом». Между тем в минувшем сезоне «Спортинг» с Вильямом Карвалью и Руем Патрисиу проиграл пять из шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и занял лишь третье место в Примейре.

Адриен Силва

К открытиям чемпионата Европы можно было отнести и полузащитника «Спортинга» Адриена Силву, который стал выходить в «основе» сборной Португалии с матчей плей-офф и сыграл здорово. Когда же ещё 27-летнему футболисту, прошедшему через аренды в «Маккаби» (Хайфа) и скромную «Академику», делать шаг вперёд в карьере, если не в такой момент? Но Адриен Силва тоже задержался в «Спортинге» на целый сезон, а летом 2017-го его трансфер в «Лестер» превратился в какую-то комедию. Англичане опоздали с регистрацией новичка на 14 секунд! Теперь Адриен Силва будет ждать дебюта в «Лестере» до января.

Нани

К началу чемпионата Европы бывший игрок «Манчестер Юнайтед» уже в общем-то ехал с рынка. Он провёл неплохой сезон в чемпионате Турции за «Фенербахче», однако потенциал Нани позволял ему сверкать на гораздо более высоком уровне. Это доказал Евро-2016, где форвард забил три гола и стал лучшим бомбардиром сборной Португалии наряду с Криштиану Роналду. После этого Нани ушёл за 8,5 млн евро в «Валенсию», хотя турки выкупали его у «МЮ» за 6 млн евро. Перезапуск карьеры 30-летнему игроку не удался. Наверное, никому не нужно напомнить, каким получился минувший сезон у «Валенсии», а самого Нани доставали травмы — паха, бедра, подколенного сухожилия. Теперь «Лацио» арендовал его с правом выкупа.

Андре Гомеш

Центральному полузащитнику сборной Португалии вроде бы выпала большая удача после чемпионата Европы — он перешёл из «Валенсии» в «Барселону» за 35 млн евро. Вот только вряд ли Андре Гомеш мечтал о таком сценарии своей карьеры в великом каталонском клубе. В минувшем сезоне его команда проиграла «Реалу» Примеру и Лигу чемпионов, а самого португальца болельщики «Барсы» воспринимали как какого-то клоуна. Андре Гомеша освистывали за плохую игру, так что Луису Энрике, Пике, Андресу Иньесте и другим партнёрам пришлось защищать его. Тренер жалел, что всю вину за неудачи сваливают на португальца, а Пике советовал критикам «дома сидеть». Впрочем, клуб и летом не стал продавать Андре Гомеша.

Рафа Силва

На «золотом» Евро-2016 Рафа Силва принял участие только в матче группового этапа с Австрией, но было интересно последить за карьерой талантливого атакующего хавбека, поскольку он едва не оказался в РФПЛ. «Зенит» по желанию Мирчи Луческу до последнего боролся за приобретение игрока «Браги», предлагал за него 20 млн евро, однако тот предпочёл уйти в «Бенфику». Тренера «орлов», похоже, не слишком вдохновила манера игры Рафы Силва, который очень любит тянуть одеяло на себя. Да и травма затруднила адаптацию новичка. В минувшем сезоне Примейры Рафа Силва выходил в основе лишь в 12 турах (всего — 20 матчей) и забил два гола. Постыдные цифры для чемпиона.