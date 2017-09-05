Казахстанская «молодежка» в меньшинстве на выезде проиграла Франции в отборе на Евро

Встреча прошла в рамках отборочного раунда Евро-2019 и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. При этом практически со стартового свистка казахстанцы играли вдесятером. На третьей минуте команда заработала пенальти, был удален Бекзат Шадманов. 11-метровый блокировал Дмитрий Колбунцов. После первого тайма на табло горели нули.

На 54-й минуте счет открыл полузащитник казахстанской «молодежки» Дидар Жалмукан. Хозяева сравняли на 71-й минуте. На 78-й Франция вышла вперед после исполнения штрафного, а затем забила мячи на 83-й 89-й минутах.

Отметим, что это поражение стало первым для Казахстана в рамках данного отборочного цикла. Стартовала команда с победы над Люксембургом (2:1), а затем в Актобе со счетом 1:1 сыграла с командой Черногории.